Презентован компакт-диск с главными песнями Украины, который бесплатно передадут образовательно-воспитательным заведениям страны

Издан компакт-диск „Головні пісні та мелодії України”, который с 1 сентября будут иметь возможность бесплатно получить все образовательно-воспитательные заведения Украины для использования на праздничных и официальных мероприятиях.

На презентации диска в УНИАН председатель Благотворительного фонда „Справедливая страна” Николай ТОМЕНКО и председатель Национальной радиокомпании Украины Виктор НАБРУСКО, которые являются организаторами данного проекта, сообщили, что уже до конца этого года диск смогут получить все образовательные заведения Украины, которые откликнутся на акцию.

По словам Н.ТОМЕНКО, идея проекта заключается в том, чтобы помочь реализовать ценности уважения к государству, патриотизму, национальной гордости. Он отметил, что в последние годы много ездит по стране, и как в сельской, так и в городской части, от учителей слышал жалобы на то, что нет элементарных вещей для организации и проведения праздников, например, в школах нет Государственного гимна Украины. Поэтому, по словам Н.ТОМЕНКО, вместе с Национальной радиокомпанией Украины, которая имеет огромный фонд – около 100 тыс. единиц – уникальных записей песен Украины, было принято решение об издании специального диска с традиционными песнями, подобранными к национальным и государственным праздникам, в частности, Рождеству, Дню Победы, Шевченковским дням, Дню знаний и тому подобное. Всего на этом диске 17 песен и мелодий, но планируется, что будет издан второй и последующие диски, на которых будут песни с учетом традиционных особенностей регионов.

“Я думаю, что мы сделаем большое дело, если со следующего года в каждой школе, каждом доме культуры Украины официальные мероприятия будут начинаться с Гимна, спортивные – с казацких маршей, 1 сентября – песней об учительнице, то есть с тех традиционных украинских песен, которые всегда освящали или большое дело, или скорбную минуту”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Распространение компакт-дисков начнется с Волынской и Луганской областей, а также Запорожской и Ривненской. За полгода, как сообщил Н.ТОМЕНКО, планируется “отработать” всю Украину.

Планируется, что всего будут изданы и розданы по образовательным и культурным заведениям 50 тыс. дисков. Но, как отметил Н.ТОМЕНКО, окончательный объем тиража будет зависеть от количества реальных партнеров в регионах, в частности местных советов, чтобы изданные диски не лежали незадействованными. По его данным, проект будет стоить, ориентировочно, 300 тыс. грн. В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что акция является благотворительной.

“Доставку советы берут на себя - это их вклад. Фактически и учредители, и те люди, которые с нами работают, они берут расходы на себя. Здесь нет бюджетных средств. Мы попросили областные советы, чтобы они свои деньги не использовали – довольно много есть патриотов на местах, которые бы взяли это на себя. Поэтому здесь ни денег Национальной радиокомпании, ни денег министерств, ни денег областных советов нет”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В свою очередь, В.НАБРУСКО также подчеркнул, что эта акция является некоммерческой и неполитической, а имеет лишь благотворительный и патриотический характер.