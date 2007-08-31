Представители землевладельцев КСП «Бориспольское» заявляют о намерении прибегнуть к радикальным акциям протеста

Представители землевладельцев КСП «Бориспольское» (Киевская обл.) заявляют о намерениях прибегнуть к радикальным акциям протеста из-за бездействия властей и правоохранительных органов в решении земельного конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил депутат Бориспольского горсовета Ярослав ГОДУНОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Через неделю-две мы сделаем все, чтобы та трасса (Киев-Борисполь - УНИАН) не ездила несколько недель, и не дадим взлететь ни одному самолету, пока власти не решат земельный конфликт», - сказал он.

По его данным, чтобы решить земельный конфликт крестьяне готовы продать свои участки ориентировочно за 5 тыс. долл./сотка, однако им предлагают купить ее по 900 долл./сотка. В то время как земля в Бориспольском районе оценивается в 20 тыс. долл./сотка.

По словам коменданта палаточного городка возле села Счастливое (Бориспольский р-н) Петра КЕТЛИНСКОГО, инициативная группа приняла решение о расширении палаточного городка от Красного Хутора до аэропорта «Борисполь» из-за игнорирования правоохранительными органами обращений граждан по поводу решения земельного вопроса.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины (БЮТ) Сергей МИЩЕНКО сообщил, что сегодня в 14.00 состоится судебное заседание в Административном суде, на котором будут слушаться дела по незаконному захвату земель КСП «Бориспольское».

«Суд должен поставить точку в том, на чьей стороне у нас закон», - сказал он.

По его мнению, захват земли не мог быть осуществлен без участия чиновников с объединенным большим капиталом.

По данным С.МИЩЕНКО, вследствие захвата земельных участков площадью 2,5 тыс. га компанией «Укрфинком», 541 семья была лишена права собственности на землю. Он также сообщил, что 45,2% «Укрфинком» принадлежит банку «Хрещатик», а 49% - агрофирме «Троянда».

По информации директора Адвокатской группы Украины Владимира ШАХРАЯ, часть земель компания «Укрфинком» продала, и там уже строятся дома, что значительно усложнит возвращение земель их собственникам.

Как сообщалось, после инициации в 1998 года со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи», ликвидационная комиссия в 2001 году заключает с АОЗТ «Укрфинком» договор купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд г. Кременчуг Полтавской области обязал Бориспольскую райгосадминистрацию выдать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкома» более 4 тысяч га земли. В перечень этих земель вошли и селянские паи, хотя на момент банкротства они уже не принадлежали к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы.

Селяне узнали об этих махинациях лишь в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, селяне организовали акцию протеста вдоль бориспольской трассы.

16 августа Киевский административный апелляционный суд обновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, которым у местных селян были отобраны земельные паи.

30 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после возвращения из Харькова пообещал жителям сел Счастливое и Гора, что завтра им вернут землю.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что месяц назад поручил юридическому департаменту Секретариата Президента совместно с областной прокуратурой разобраться в ситуации, сложившейся с их собственностью на землю.

По словам В.ЮЩЕНКО, по итогам проверки стало понятно, что «один вор от судейства» Бориспольского городского суда Киевской области КОРНИЕЦ единолично без приглашения сторон на судебное заседание вынес решение, которым забрал почти у 500 граждан одну тысячу гектаров земли.