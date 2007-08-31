Кириленко считает невозможным выполнение социальных обещаний Партии регионов в полном объеме

Председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что социальные обещания Партии регионов невозможно выполнить.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что стоимость социальных предвыборных обещаний Партии регионов достигает 179 млрд. грн. При этом он обратил внимание, что расходная часть общего бюджета на этот год составляет 142 млрд. грн., и таким образом выходит, что Партия регионов планирует больше, чем один государственный бюджет использовать на свои обещания. "Партия регионов сейчас не может выполнить инициативы, которые стоят 60 млрд., когда находится у власти, но обещает людям, что они потом, когда их опять изберут, найдут 179 млрд. грн. и выполнят свои социальные обещания”, - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не выполняет решения Конституционного Суда об обязательном обеспечении льгот и компенсаций, которые остановлены законом о госбюджете на текущий год. Он отметил, что, согласно решению КС, необходимо вернуть ветеранам, пенсионерам, инвалидам, чернобыльцам, детям войны льготы, которые правительство незаконно отобрало. “Это стоит 60 млрд. гривен. Почему сейчас правительство не реализовывает обязательное к выполнению на всей территории решение КС?", - спросил В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что все “фантастические обещания Партии регионов направлены только на одно – отвлечь внимание людей от масштабной борьбы против политической коррупции, которую начали Президент страны и блок “Наша Украина – Народная Самооборона”. По его словам, Партия регионов сейчас готова обещать людям сотни тысяч гривен, чтобы опять попасть в парламент.

“Все остальное – это дымовая завеса, которая во-первых, неправдивая, а во-вторых - необоснованная", - считает В.КИРИЛЕНКО. При этом он добавил, что социальная политика не должна быть заложником политических и избирательных кампаний.