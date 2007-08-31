ТПУ выявила нарушения при проведении госзакупок компаниями «Энергоатомом», «Днепроэнерго» и «Укрэнерго»

Тендерная палата Украины в ходе проверок выявила нарушения при проведении госзакупок ГП НАЭК «Энергоатом», ОАО «Днепроэнерго» и ГП НЭК «Укрэнерго». Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления ТПУ Владимир ЛАБА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по его словам, при закупке «Энергоатомом» эмалей и красок ожидаемой стоимостью 4 млрд. 826 тыс. грн. заказчик не отклонил тендерные предложения трех фирм, основателем которых является одно и то же лицо, а договор о закупке был составлен не заказчиком, тендерный комитет которого проводил процедуру закупки, а его подразделением, являющимся отдельным юридическим лицом.

ОАО «Днепроэнерго» при закупке узлов и деталей к бульдозерам и экскаваторам на 288,3 тыс. грн. также не отклонило предложения связанных между собой структур и, по информации ТПУ, провело закупку с ущербом в 2,9 тыс. грн.

По данным ТПУ, при закупке трансформаторов тока и напряжения на сумму 5 млн. 576,9 тыс. грн. «Укрэнерго» ограничило число участников конкурса лишь юридическими лицами.