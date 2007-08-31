ЗЕЛЕНЫЕ НАЧИНАЮТ ВСЕУКРАИНСКУЮ АКЦИЮ

Партия Зеленых Украины начинает всеукраинскую акцию «Охота на поезд смерти». На пресс-конференции, которая состоится 3 сентября 2007 года, будут озвучены данные о перевозке опасных грузов территорией страны. Украина как транзитное государство является участником соглашения с Россией и Болгарией, - документ был ратифицирован Верховной Радой в те времена, когда там не было Зеленых. В результате железнодорожными дорогами Украины регулярно провозятся эшелоны с топливом для АЭС стран Центральной Европы из России и отработанным ядерным топливом в противоположном направлении. Зеленые требуют немедленно остановить это соглашение и выяснить, кто несет ответственность за опасные транзиты.

Каждый день сотни тысяч украинцам угрожает опасность стать жертвами техногенной катастрофы и пережить «второй Чернобыль». Партия Зеленых Украины считает ситуацию с опасными объектами в Украине критической, если не изменить ситуацию - Украина окажется в зоне сплошного экологического бедствия.

Последние события в Украине свидетельствуют, насколько опасными являются грузы с токсичными веществами. Поэтому ПЗУ призывает общественность присоединиться к акции всеукраинского масштаба и уберечь себя от очередной трагедии. В пресс-конференции будут принимать участие Глава Одесской областной организации Партии Зеленых Украины, глава наблюдательного совета Украинской Стивидорной компании Юрий Крук и академик Международной кадровой академии при ЮНЕСКО и Совете Европы, доктор экономических наук Валерий Осипов.

Начало пресс-конференции в 12.00

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