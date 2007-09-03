ВОЛЯ разработала новые предложения для абонентов услуги Интернет

3 сентября 2007 г. В сентябре 2007 года для всех пользователей услуги Воля Бродбенд, независимо от используемого ими тарифного плана, стала доступной новая дополнительная услуга – «Нічний безліміт». Абонент получает возможность самостоятельно активировать эту дополнительную услугу на Персональном сайте абонента (сайт статистики) — и с 01:00 до 08:00 следующих суток трафик не будет тарифицироваться. Стоимость услуги — 10 гривен за одну активацию. Таким образом, абоненты услуги Воля Бродбенд, по желанию, в любой день месяца, могут воспользоваться этой возможностью, и скачивать неограниченный объем информации в течение 7 часов на скорости до 38Мбит/сек.

В сентябре ВОЛЯ расширяет линейку тарифных планов для пользователей услуги доступа в Интернет и вводит новый регулярный тарифный план «Універсальний».

Абонентская плата в тарифном плане «Універсальний» — 75 грн, предоплаченный объем трафика — 3000 МБ, стоимость трафика, сверх объема, включенного в абонентскую плату — 0.025 грн. Этот тариф станет логичным дополнением тарифов «Велетень» (10 000 мегабайт – 100 грн/мес) и «Безмежжя» (30 000 мегабайт – 150 грн/мес), которые были запущены в феврале 2007 года и стали настоящими хитами этого года.

Также с сентября ВОЛЯ вводит два новых Интернет-тарифа, которыми может воспользоваться абонент любого плана подписки цифрового телевидения Воля Преміум ТВ: «Класичний+ТВ» (3 000 мегабайт – 65 грн/мес) и «Стартовий+ТВ» (1 000 мегабайт – 45 грн/мес). Эти два тарифа дополнят линейку тарифных планов, которые предлагаются пользователям двух услуг: «Мегахіт+ТВ» (15 000 мегабайт – 105 грн/мес) и «Світовий+ТВ» (8 500 мегабайт – 85 грн/мес)

С 1 сентября и до 30 ноября 2007 года ВОЛЯ предлагает заказать подключение к услуге Воля Бродбенд, или одновременно к двум услугам: Воля Бродбенд и Воля Преміум ТВ по специальной цене — 1 грн.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм и широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com