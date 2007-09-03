Тендерная палата выявила нарушения при закупке мебели для госструктур на 16 млн. грн.

Тендерная палата Украины выявила нарушения действующего законодательства при закупке мебели для органов государственной власти, учебных заведений, больниц и т.п. на общую сумму 16 млн. грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила вице-президент ТПУ Людмила КРАВЧЕНКО.

По ее словам, нарушения были обнаружены в ходе 56 проверок проведения госзакупок в 2005-2007 годах.

По данным ТПУ, в результате лишь 8-ми процедур ущерб составил 2 млн. грн.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений ТПУ отмечает формальность проведения процедур, допуск к участию в торгах «своих» и связанных между собой участников, что «на корню уничтожает идею создания конкурентной среды и приводит к неэффективному и нерациональному использованию госсредств».

Как сообщал УНИАН, Тендерная палата Украины, во исполнение Указа Президента от 12 июля т.г. «О мерах по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства», проводит проверки участников торгов за 2007 год.

Проверки будут проводиться совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Государственной контрольно-ревизионной службой, Антимонопольным комитетом Украины и Счетной палатой до 1 октября т.г.