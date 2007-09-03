”Укрнафта” заявляет о намерении Минприроды передать лицензию на изучение Сахалинского месторождения от ”Надр Украины” частной компании

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" заявляет, что Министерство охраны окружающей природной среды намерено передать лицензию на изучение Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения (Харьковская область) от НАК "Надра Украины" частной компании ООО "Геолсоюз".

Об этом заявил начальник юридического управления ОАО “Укрнафта” Вячеслав КАРТАШОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Как нам стало известно, в ближайшее время, то есть, до выборов (30 сентября) Минприроды собирается передать это спецразрешение негосударственной коммерческой структуре "Геолсоюз", которая находится в сфере влияния лиц, приближенных к руководству Минприроды", – сказал он.

При этом он добавил, что единственным условием такой передачи, согласно нормативным актам министерства, является обеспечение участия действующего лицензиата (в данном случае - НАК "Надра Украины") в уставном фонде такой негосударственной структуры на долю в 50% корпоративных прав. "Но это требование касается лишь момента передачи спецразрешения и никоим образом не препятствует осуществить продажу таких корпоративных прав по их нарицательной стоимости после осуществления переоформления спецразрешения", – сказал он.

В.КАРТАШОВ сообщил, что "Укрнафта" получила предложение от лиц, представляющих интересы "Геолсоюза", получить право на Сахалинское месторождение путем приобретения корпоративных прав "Геолсоюза".

"При этом неформальная цена такого "участия" на несколько сотен миллионов гривень превышает цену, которая обычно выставляется министерством за разрешения на аналогичные месторождения, что свидетельствует о том, что лица, связанные с "Геолсоюзом" и приближенные к министерству, осведомлены о реальной цене аналогичных месторождений", – отметил В.КАРТАШЕВ, добавив, что в связи с этим компания обращается в правоохранительные органы для проверки подобных действий Минприроды.

Как сообщал УНИАН, с августа "Укрнафта" возобновила добычу углеводородов на Сахалинском месторождении. "Укрнафта" вынуждена была остановить промысел из-за того, что "Надра Украины" отозвали у компании доверенность на добычу углеводородов из 16 буровых скважин.

9 июля с.г. НАК «Надра Украины», дочернее предприятие НАК «Надра Украины» «Полтавнефтегазгеология» и ОАО «Укрнафта» подписали соглашение о совместной деятельности по геологическому изучению, в т.ч. опытно-промышленной разработке Сахалинского месторождения путем внесения соответствующих дополнений и изменений в ранее заключенный договор между ДП НАК «Надра Украины» «Полтавнефтегазгеология» и НГДУ «Ахтырканефтегаз» ОАО «Укрнафта».

14 мая истек срок действия лицензии ДП "Полтаванефтегазогеология" НАК "Надра Украины" на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленную разработку Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения. При этом в конце апреля Минприроды продлило сроком на два года НАК "Надра Украины" лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку этого месторождения.

По мнению специалистов и юристов, правомерность этого акта вызывала большие сомнения. ОАО "Укрнафта" обращалось в правительство Украины, предлагая обеспечить эффективное для государства использование недр Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и уплатить за лицензию в Государственный бюджет Украины не менее 300 млн. грн. за предварительно проведенные геолого-разведывательные работы. Кроме этого, компания заявляла о готовности и в дальнейшем инвестировать значительные собственные средства (на протяжении 10 лет - около 3 млрд. грн.) в разработку месторождения, а также обеспечить внедрение новейших технологических процессов для увеличения добычи углеводородов.

Геологическое изучение Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения с 1996 года осуществляло ДП «Полтавнефтегазгеология».

В связи с прекращением государственного финансирования предприятием на условиях договоров о совместной деятельности были вовлечены в сотрудничество ряд предприятий, в том числе ОАО «Укрнафта», совместная деятельность с которой длилась более четырех лет.

Согласно предоставленным ДП "Полтавнефтегазгеология" материалам и в связи с необходимостью закончить работу по подсчету и защите запасов, Минприроды было принято решение о продлении срока геологического изучения Сахалинского месторождения на два года, а в апреле 2004 г. специальное разрешение №1931 на пользование Сахалинским нефтегазоконденсатным месторождением было переоформлено на НАК "Надра Украины".

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».