ОЛИМПИК-ПАРК: РЕВОЛЮЦИЯ В ЗАГОРОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

14 сентября 2007 года в Киеве в конференц-зале информационного агентства «УНИАН» состоится пресс-конференция, посвященная началу продаж в уникальном для Украины малоэтажном комплексе «Олимпик-Парк». Организатором события выступает девелоперская компания «Европа», осуществляющая возведение и реализацию объекта.

«Олимпик-Парк» - первый на постсоветском пространстве проект в области малоэтажного загородного строительства, способный составить реальную конкуренцию массовой городской застройке. Если до недавнего времени жизнь в собственном доме была прерогативой весьма состоятельных людей, то с появлением нового проекта ситуация в корне меняется.

Цена домовладения (коттедж с земельным участком) в «Олимпик-Парке» сравнима со стоимостью трехкомнатной городской квартиры. Будущие жители комплекса получат не только возможность комфортного проживания в собственном доме, но и развитую бытовую инфраструктуру, которая по своему уровню существенно превосходит «спальные» районы Киева.

Принципиально новый не только для Украины, но и для СНГ проект строительства комфортного и доступного загородного жилья отличается своей масштабностью. На участке площадью 290 га, расположенном всего в 19 км от Киева по Житомирской трассе, возводятся 1030 коттеджей и комплекс объектов бытовой инфраструктуры. При этом плотность застройки «Олимпик-Парка» существенно ниже, чем в большинстве коттеджных городков Киевской области, не говоря уже о жилых микрорайонах Киева.

Для «Олимпик-Парка» разработано несколько удобных схем оплаты (включая схему зачета стоимости имеющейся у покупателя городской квартиры) и специальные программы ипотечного кредитования от «УкрСоцБанка», которые позволят существенно расщирить круг покупателей.

Проект «Олимпик-Парк», несомненно, сломает устоявшиеся стереотипы, связанные с проектами коттеджного строительства и станет катализатором для начала новой волны строительства в новом формате загородного жилья европейского уровня. Теперь жилье европейского уровня станет реальностью для многих киевлян, решивших сменить квартиру на просторный загородный дом.

Основные участники проекта: «Дельта банк», «Укр Соц Банк»…….

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