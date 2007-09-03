Компания «Информационно-финансовые технологии» заявляет о безосновательном возбуждении против нее уголовного дела по факту нарушения авторских прав

Директор компании «Информационно-финансовые технологии» (ИФТ) Сергей КОЗЛОВ убежден, что уголовное дело, возбужденное против компании по факту нарушения авторских, не имеет под собой никаких оснований.

Такое мнение он высказал сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему “Станет ли Украина новой «меккой» производителей программного обеспечения? Украинские разработчики легального ПО - за создание нормального рынка, где власти поддерживают и защищают национальные компании”.

По словам С.КОЗЛОВА, в июне этого года нам - сотрудникам компании ИФТ стало известно, что Шевченковское РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве расследуется уголовное дело по факту нарушения сотрудниками ИФТ авторского права ООО «Сервус Системз Интегрейшн», которое выразилось в незаконном воссоздании и распространении программного продукта «Розничная система самообслуживания «Retail Self-Service», который является модификацией (переработкой) программного продукта «Компьютерный пакет «SSI Kiosk Master».

«Автором SSI Kiosk Master и Retail Self-Service является технический директор ИФТ Иван РЫБАКОВ, ранее работавший в «Сервус Системз Интегрейшн». При увольнении он передал все имущественные права на SSI Kiosk Master работодателю. Работая в ИФТ, И.РЫБАКОВ создал абсолютно новый программный продукт Retail Self-Service», - сообщил С.КОЗЛОВ.

При этом, он отметил, что «экспертиза программных продуктов, проведенная по заказу «Сервус Системз Интегрейшн» и ставшая причиной возбуждения уголовного дела против ИФТ, не выдерживает критики. Экспертом, давшим заключение об идентичности программных продуктов даже не рассматривались исходные коды двух программ. Тогда как альтернативная экспертиза пришла к заключению о том, что два продукта являются совершенно различными», - уточнил С.КОЗЛОВ.

Вместе с тем, по его словам, в ответ на жалобу, поступил ответ, что у прокуратуры были основания для возбуждения уголовного дела. «Таким образом получается, что на основании выводов недобросовестного эксперта, любой разработчик программного обеспечения может быть привлечен к ответственности. Мы уверены в своей правоте, однако возбужденное против нас уголовное дело нанесло серьезный урон деловой репутации ИФТ», - считает директор ИФТ.

В свою очередь технический директор ИФТ И.РЫБАКОВ отметил, что «нам бы очень хотелось, чтобы в Украине развивался цивилизованный рынок программных продуктов. Однако ситуация, в которой автора обвиняют в плагиате у самого себя, а госорганы при этом ничем не могут помочь, явно не способствует развитию рынка ПО в нашей стране», - убежден программист.

Подытоживая С.КОЗЛОВ уточнил, что «ПО, создаваемое ИФТ, позволяет украинским банкам расширять спектр своих услуг. В Украине только около двух десятков компаний работают для украинского потребителя ПО, большинство работает по оффшорной схеме и пишет программы для зарубежных заказчиков, которые затем продают эти программы, в том числе и украинским потребителям. Мы выступаем за создание в Украине специальных технопарков, которые могли бы обеспечить для программистов нормальные условия работы. Нельзя, чтобы Украина, имеющая огромный потенциал в области создания ПО, превратилась в сырьевой придаток интеллектуальных ресурсов», - убежден директор ИФТ.

Справка УНИАН. ООО «Информационно финансовые технологии” (Киев) специализируется на производстве программного обеспечения для банковских терминалов самообслуживания. В терминологии VISA такие терминалы называются Customer Active Terminal (CAT) или просто киоски. Основным направление деятельности компании является разработка комплексных систем управления сетями информационно - финансовых киосков. А также интеграция данных систем с различными платежными и информационными сервисами. ИФТ предлагает свои программные продукты и технологии предприятиям и организациям, работающим в банковской сфере, в сферах розничной торговли и информационного обслуживания населения.