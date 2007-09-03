В 8-м ежегодном всеукраинском фестивале современной украинской литературы “Просто так” приняли участие свыше 200 авторов

В восьмом ежегодном всеукраинском фестивале современной украинской литературы “Просто так” приняли участие свыше 200 авторов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель жюри фестиваля, заместитель председатель Национального союза писателей Василий ШКЛЯР и члены жюри Михаил БРИННЫХ, Юрий ЛУКИНОВ, Петр МАЦКЕВИЧ, Михаил СИДОРЖЕВСКИЙ и Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщил В.НЕЧИПОРЕНКО, сегодня члены жюри могут назвать большинство тех, кто будет приглашен на финальную часть фестиваля, которая состоится 8 сентября в городе Коростень Житомирской области.

По его словам, финалисты фестиваля 8 сентября смогут зачитать свои произведения перед слушателями. Соревнования будут проводиться в пяти номинациях: “Проза”, “Поэзия”, “Литературная критика”, “Детская литература”, “Сатира и юмор”.

При этом, В.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что личное участие автора в финальной части фестиваля является обязательным.

Также он сообщил, что сегодня поступило подтверждение об участии от иностранного спонсора фестиваля - польского Фонда “Молодая Демократия”.

По словам В.НЕЧИПОРЕНКО, благодаря поддержке этого фонда, Гран-при фестиваля вырастет до 10 тысяч гривен, а фирма “ДиаВест” еще прибавит к нему свой ноутбук. Будут также другие премии - во всех номинациях, сообщил он.

Члены жюри также напомнили, что в среду в рамках фестиваля начинается акция под названием “Литература свежего воздуха”. Для проведения этого мероприятия отведен участок земли на берегу реки Уж. Всем желающим будет обеспечена возможность установить палатку на природе, представить свое творчество и познакомиться с произведениями других авторов.

В свою очередь, В.ШКЛЯР отметил, что фестиваль “Просто так” впервые проходит под патронатом Национального союза писателей Украины. По его словам, фестиваль оказался далеко не любительским, и многие произведения заслуживают особого внимания. Он также отметил, что “беднее” всего на фестивале представлена критика.