ОАО ТРЗ: от модернизации локомотива к конкурентоспособной экономике

Программа, разработанная Полтавским тепловозоремонтным заводом, позволит вернуть в строй более 4000 тепловозов только в Украине. При этом восстановленный тепловоз обладает всеми характеристиками нового!

4 сентября, 2007 г. Киев. Сегодня в столичном УНИАНЕ состоится пресс-конференция ОАО «Тепловозоремонтный завод» (г. Полтава, Украина), посвященная проблеме наиболее эффективного и рационального обновления локомотивного парка железных дорог Украины.

На сегодняшний день степень изношенности тягового состава в Украине неуклонно приближается к катастрофической отметке. Большая часть находящегося в работе подвижного состава эксплуатируется уже более 20 - 25 лет, полезный срок его службы практически исчерпан, что заметно сказывается на экономичности, качестве и безопасность перевозок. При этом средств на быстрое обновление тягового состава путем приобретения новых локомотивов у государства недостаточно. Необходимо как можно скорее найти альтернативные пути его обновления, позволяющие наиболее оптимально решить эту задачу.

В рамках проводимой пресс-конференции, ОАО «Тепловозоремонтный завод» (г. Полтава, Украина) выступит как инициатор Стратегии «Обновление тягового подвижного состава путём его модернизации», которая состоит из 7 программ модернизации наиболее распространенных на наших дорогах тепловозов.

В арсенале предлагаемых решений – новые силовые установки Коломенского завода, дизель-генераторные агрегаты Zeppelin-Caterpillar, модернизационные пакеты Superskid с дизелем 7FDL компании General Electric. Модернизированные тепловозы оснащаются современными микропроцессорными системами контроля, управления и диагностики. Существенно улучшаются условия труда локомотивных бригад. И самое главное – радикально сокращаются эксплуатационные расходы. Значительно увеличиваются межремонтные пробеги, на 20 – 30 % сокращается потребление горюче-смазочных материалов. Обновленная техника удовлетворяет самым жестким требованиям экологической чистоты. Предусмотрено и сервисное обслуживание модернизированных тепловозов, а также подготовка специалистов для их эксплуатации

При условии реализации проекта, на Полтавском тепловозоремонтном заводе можно модернизировать за год порядка 100 тепловозов. В режиме конвейера в работе одновременно могут находиться 20 тепловозов, время необходимое на полную модернизацию одного тепловоза – 1- 3 месяца.

Резервный пул в Украине составляет порядка 4000 единиц тягового подвижного состава. Весомым аргументом в пользу того, чтобы не отправлять его на «пенсию» является то, что благодаря продлению срока службы локомотивов, стальные магистрали страны смогут ежегодно экономить сотни миллионов гривен, которые пришлось бы затратить на закупку новых.

Кроме экономии государственных средств, проект модернизации интересен и железным дорогам других стран. Эти государства уже сегодня заинтересованы в модернизации своего подвижного состава, а также в приобретении восстановленных и технически обновленных отечественных локомотивов. Такое международное сотрудничество принесет пользу не только Полтавскому ТРЗ, на котором сегодня работают более 2000 сотрудников, но и увеличит отчисления на развития социальной и культурной сферы региона и Украины в целом.

Этот Проект, ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ и нуждается в правительственной поддержке, поддержке неравнодушных, государственно-мыслящих людей, которым небезразлично будущее и экономическая независимость нашего молодого государства

«Уже сегодня ясно, что «Проект» вызовет огромный интерес у всех, для кого важен поиск наиболее эффективных путей обновления тягового состава» - считает генеральный директор ОАО «ТРЗ» Сергей Павлюченко.

C 6 по 8 сентября 2007 года в г. Полтаве на базе ОАО «Тепловозоремонтный завод» состоится Международная научно-практическая конференция «Тяга 1520. Модернизация: практика и перспективы», которая призвана объединить всех, чья деятельность связана с вопросами железнодорожных перевозок, эксплуатации и поддержания тягового подвижного состава в рабочем состоянии - всех заинтересованных в наиболее эффективном обновлении локомотивного хозяйства. Форум такой тематической направленности и такого уровня проводится впервые в Украине.

О своем желании принять участие в конференции заявили уже более 100 делегатов из различных регионов Украины, а так же стран ближнего и дальнего зарубежья. Это представители Кабинета Министров Украины, Министерства транспорта и связи, топ-менеджмент "Укрзализныци" и железнодорожных компаний других стран, директора предприятий горно - добывающей промышленности, руководители финансовых, лизинговых и консалтинговых компаний, которые готовы обсудить перспективы модернизации и особенности её финансирования, а так же представители иностранных компаний и их посольств в Украине.

АККРЕДИТАЦИЯ на пресс – конференцию в УНИАН и Конференцию в г. Полтава:

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