Уважаемые представители СМИ! Приглашаем принять участие в пресс-конференции «Анализ и прогноз рынка недвижимости», которая состоится 5 сентября в 13.00, на территории одесского санатория «Белая акация» (Французский бульвар, 59 –

www.akacia.od.ua).

Эта важная встреча с журналистами предваряет работу VIII Международной конференции «Передовые технологии развития рынка недвижимости. Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития», запланированную на 13-16сентября на базе санатория «Белая акация».

13-16 сентября 2007 года в городе Одессе на базе санатория «Белая Акация» состоится

VIII Международная конференция: «Передовые технологии развития рынка недвижимости.

Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития».

В работе конференции примут участие ведущие специалисты и эксперты рынка недвижимости., представители строительных, страховых и лизинговых компаний, банков, кредитных союзов, а также государственных органов власти.

Планируемая аудитория 250-300 участников из Украины, России, Молдовы, Польши, Болгарии, Литвы, Латвии и других стран Европы.

Организаторы: Ассоциация риелторов г. Одессы и Одесской области, при поддержке Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, при содействии Института экспертизы и управления собственностью г.Одессы.

Генеральный спонсор – Торговая марка «МС-Инвест», г.Киев

Спонсор страховая компания «Интертрансполис», г.Киев

Организатор развлекательных мероприятий – Центр крупномасштабных мероприятий

«Дом – инфо АРТИС»,г.Одесса

Генеральный информационный спонсор – информационное агентство «УНИАН»

Информационные партнёры:

«Гильдия управляющих и девелоперов коммерческой и промышленной недвижимости»

г. Санкт-Петербург, Россия

Информационное агентство "Українські Новини"

Информационно-аналитический портал по недвижимости domik.net

Интернет – журнал « METRINFO»

Интернет-портал «Сити 24»

Официальный Интернет-партнёр – Интернет – портал www.irn.ru

Основные темы обсуждения:

1.Технологии развития агентств недвижимости.

2.Инвестирование в недвижимость.

3.Ипотека (тенденции и перспективы развития рынка ипотеки).

4.Оценка недвижимости.

5.Оценка бизнеса.

6.Образование. Управление персоналом компании.

7.Международная секция.

8.Девелопмент, строительство и привлечение инвестиций на рынок недвижимости.

9.Информационное поле рынка недвижимости, взаимодействие риелторов и СМИ.

10 Управление и развитие саморегулируемых организаций.

11. Рейдерство на рынке недвижимости.

В ходе пресс-конференции с участием президента Ассоциации риелторов Одессы и Одесской области Константина Евгеньевича Новицкого, зампредседателя правления КС «Одесское Кредитное Общество» Олега Игоревича Сокура, президента девелоперской компании

«МС-Инвест» Михаила Дмитриевича Жоголева предполагается обсудить вопросы:

1. Анализ и прогноз рынка недвижимости:

· Корректировка прогноза цен на жильё в городах Украины на 2007 год

· Рынок нового строительства в Украине, перспективы развития

· Сравнительные характеристики потенциальных клиентов недвижимости

· Организация мониторинга рынка коммерческой недвижимости и использование данных мониторинга при анализе рынка

· Технология исследования региональных рынков недвижимости

· Специфика аналитического обеспечения деятельности региональной инвестиционно-строительной компании

2.Законодательное регулирование в сфере недвижимости :

· Развитие жилищного законодательства

· Обсуждение законопроектов о риелторской деятельности

3.Инвестирование в недвижимость:

· Инвестирование проекта: во что выгоднее вкладывать

· Особенности инвестирования в новострой

· Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость Украины: проблемы и перспективы

· Стандарты управления недвижимостью в Украине

· Юридические аспекты строительства и управления малоэтажной застройкой

· Технология анализа инвестиционной привлекательности загородной недвижимости, риски и доходность.

По вопросу регистрации на пресс – конференцию, намеченную на 5 сентября обращаться по тел 8(048)798-53-04, 8(063)343-02-58 к Янушевич Анне Дмитриевне

Дом - Инфо Артис <dom_info@icn.od.ua>