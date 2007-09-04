Анализ и прогноз рынка недвижимости
Уважаемые представители СМИ! Приглашаем принять участие в пресс-конференции «Анализ и прогноз рынка недвижимости», которая состоится 5 сентября в 13.00, на территории одесского санатория «Белая акация» (Французский бульвар, 59 –
Эта важная встреча с журналистами предваряет работу VIII Международной конференции «Передовые технологии развития рынка недвижимости. Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития», запланированную на 13-16сентября на базе санатория «Белая акация».
13-16 сентября 2007 года в городе Одессе на базе санатория «Белая Акация» состоится
VIII Международная конференция: «Передовые технологии развития рынка недвижимости.
Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития».
В работе конференции примут участие ведущие специалисты и эксперты рынка недвижимости., представители строительных, страховых и лизинговых компаний, банков, кредитных союзов, а также государственных органов власти.
Планируемая аудитория 250-300 участников из Украины, России, Молдовы, Польши, Болгарии, Литвы, Латвии и других стран Европы.
Организаторы: Ассоциация риелторов г. Одессы и Одесской области, при поддержке Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, при содействии Института экспертизы и управления собственностью г.Одессы.
Генеральный спонсор – Торговая марка «МС-Инвест», г.Киев
Спонсор страховая компания «Интертрансполис», г.Киев
Организатор развлекательных мероприятий – Центр крупномасштабных мероприятий
«Дом – инфо АРТИС»,г.Одесса
Генеральный информационный спонсор – информационное агентство «УНИАН»
Информационные партнёры:
«Гильдия управляющих и девелоперов коммерческой и промышленной недвижимости»
г. Санкт-Петербург, Россия
Информационное агентство "Українські Новини"
Информационно-аналитический портал по недвижимости domik.net
Интернет – журнал « METRINFO»
Интернет-портал «Сити 24»
Официальный Интернет-партнёр – Интернет – портал www.irn.ru
Основные темы обсуждения:
1.Технологии развития агентств недвижимости.
2.Инвестирование в недвижимость.
3.Ипотека (тенденции и перспективы развития рынка ипотеки).
4.Оценка недвижимости.
5.Оценка бизнеса.
6.Образование. Управление персоналом компании.
7.Международная секция.
8.Девелопмент, строительство и привлечение инвестиций на рынок недвижимости.
9.Информационное поле рынка недвижимости, взаимодействие риелторов и СМИ.
10 Управление и развитие саморегулируемых организаций.
11. Рейдерство на рынке недвижимости.
В ходе пресс-конференции с участием президента Ассоциации риелторов Одессы и Одесской области Константина Евгеньевича Новицкого, зампредседателя правления КС «Одесское Кредитное Общество» Олега Игоревича Сокура, президента девелоперской компании
«МС-Инвест» Михаила Дмитриевича Жоголева предполагается обсудить вопросы:
1. Анализ и прогноз рынка недвижимости:
· Корректировка прогноза цен на жильё в городах Украины на 2007 год
· Рынок нового строительства в Украине, перспективы развития
· Сравнительные характеристики потенциальных клиентов недвижимости
· Организация мониторинга рынка коммерческой недвижимости и использование данных мониторинга при анализе рынка
· Технология исследования региональных рынков недвижимости
· Специфика аналитического обеспечения деятельности региональной инвестиционно-строительной компании
2.Законодательное регулирование в сфере недвижимости :
· Развитие жилищного законодательства
· Обсуждение законопроектов о риелторской деятельности
3.Инвестирование в недвижимость:
· Инвестирование проекта: во что выгоднее вкладывать
· Особенности инвестирования в новострой
· Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость Украины: проблемы и перспективы
· Стандарты управления недвижимостью в Украине
· Юридические аспекты строительства и управления малоэтажной застройкой
· Технология анализа инвестиционной привлекательности загородной недвижимости, риски и доходность.
По вопросу регистрации на пресс – конференцию, намеченную на 5 сентября обращаться по тел 8(048)798-53-04, 8(063)343-02-58 к Янушевич Анне Дмитриевне
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