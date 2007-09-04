5 сентября 2007 года состоится пресс-конференция «Наркополитика или наркобизнес?». Стране угрожает наркомания, распространение и злоупотребление наркотического веществ давно уже - проблема национальной безопасности. Главным фактором катастрофической ситуации с наркоманией является неготовность власти решить эту проблему. Украина превратилась в рынок синтетических наркотиков, что представляет социальную опасность для всего общества. Несмотря на сотни тысяч жертв наркомании, государство продолжает оказывать содействие преступному делу - наркобизнеса.

В пресс-конференции будут принимать участие правозащитник, врач-психиатр Семен Глузман, вице-президент общественной организации «Рух родителей против аморальности», генерал СБУ Валерий Кравченко и социальный представитель общественной организации «Феникс» Ирина Король.

Начало пресс-конференции в 12.00

Адрес: г. Киев, ул. Трьохсвятительська, 11

Пресс-центр Партии Зеленых Украины

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