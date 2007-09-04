Полтавский тепловозоремонтный завод разработал программу модернизации украинского парка тепловозов

Полтавское ОАО "Тепловозоремонтный завод" (ТРЗ) разработало программу модернизации украинского парка тепловозов «От модернизации локомотива к конкурентоспособной экономике».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор предприятия Сергей ПАВЛЮЧЕНКО.

По его словам, программа, разработанная ТРЗ, позволит вернуть в строй более 4 тысяч тепловозов только в Украине. При этом, отметил С.ПАВЛЮЧЕНКО, восстановленный тепловоз обладает всеми характеристиками нового.

“На сегодняшний день степень изношенности тягового состава в Украине составляет 68,6%. Большая часть находящегося в работе подвижного состава эксплуатируется уже более 20-25 лет, полезный срок его службы практически исчерпан, что заметно сказывается на экономичности, качестве и безопасность перевозок. В случае реализации программы модернизации тепловозного парка, разработанной ТРЗ, государство сможет экономить 600 млн. грн. ежегодно”, - сказал гендиректор ТРЗ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что средств на быстрое обновление тягового состава путем приобретения новых локомотивов у государства нет. «Необходимо как можно скорее найти альтернативные пути его обновления, позволяющие наиболее оптимально решить эту задачу, в этой связи ТРЗ выступает инициатором стратегии модернизации тягового подвижного состава, которая состоит из 7 программ модернизации наиболее распространенных на наших дорогах тепловозов», - добавил С.ПАВЛЮЧЕНКО.

Он сообщил, что в арсенале предлагаемых ТРЗ решений - новые силовые установки Коломенского тепловозостроительного завода, дизель-генераторные агрегаты Zeppelin-Caterpillar, модернизационные пакеты Superskid с дизелем 7FDL компании General Electric.

Согласно пресс-релизу, распространенному ТРЗ, «модернизированные тепловозы оснащаются современными микропроцессорными системами контроля, управления и диагностики. Существенно улучшаются условия труда локомотивных бригад. И самое главное - радикально сокращаются эксплуатационные расходы. Значительно увеличиваются межремонтные пробеги, на 20-30% сокращается потребление горюче-смазочных материалов». «Обновленная техника удовлетворяет самым жестким требованиям экологической чистоты. Предусмотрено и сервисное обслуживание модернизированных тепловозов, а также подготовка специалистов для их эксплуатации», - говорится в пресс-релизе предприятия.

По словам С.ПАВЛЮЧЕНКО, при условии реализации проекта на Полтавском тепловозоремонтном заводе можно модернизировать около 100 тепловозов в год. «В режиме конвейера в работе одновременно могут находиться 20 тепловозов, время, необходимое на полную модернизацию одного тепловоза, - 1-3 месяца», - уточнил он.

При этом, по данным гендиректора ТРЗ, в Украине количество тепловозов требующих модернизации составляет около 4 тыс. единиц

С.ПАВЛЮЧЕНКО убежден, что предлагаемый проект имеет государственное значение и нуждается в правительственной поддержке. «Уже сегодня ясно, что «Проект» вызовет огромный интерес у всех, для кого важен поиск наиболее эффективных путей обновления тягового состава», - считает гендиректор ТРЗ.

Он также сообщил, что с 6 по 8 сентября в Полтаве на базе ОАО «Тепловозоремонтный завод» состоится международная научно-практическая конференция «Тяга 1520. Модернизация: практика и перспективы».

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном ТРЗ, о своем желании принять участие в конференции заявили уже более 100 делегатов из различных регионов Украины, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. «Это представители Кабинета министров Украины, Министерства транспорта и связи, топ-менеджмент "Укрзализныци" и железнодорожных компаний других стран, директора предприятий горнодобывающей промышленности, руководители финансовых, лизинговых и консалтинговых компаний, которые готовы обсудить перспективы модернизации и особенности ее финансирования, а также представители иностранных компаний и их представительств в Украине», - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод ремонтирует тепловозы ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц, однако сейчас завод ремонтирует только по 10 секций. 60% средств производства изношены. 13% производства завода составляет выпуск запасных частей. Рентабельность производства составляет около 10%. Главным заказчиком предприятия является "Укрзализныця".

С 1 октября 1994 г. Полтавский тепловозоремонтный завод - акционерное общество открытого типа.