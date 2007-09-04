Лаба считает, что критические публикации в еженедельнике «Зеркало недели» о деятельности ТПУ направлены на ее ликвидацию

Председатель Правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА считает, что критические публикации в еженедельнике «Зеркало недели» о деятельности Тендерной палаты направлены на создание условий для ликвидации возглавляемой им организации, которая осуществляет контроль за проведением тендеров в сфере государственных закупок.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя публикации в еженедельнике, которые стали появляться после того, как Тендерная палата обнародовала данные о значительных нарушениях, выявленных в Министерстве обороны в сфере госзакупок.

По словам В.ЛАБЫ, в Тендерной палате убеждены, что «предвзятое и одностороннее изложение материалов в публикациях, которые печатаются на страницах “Зеркала недели”, вызвано исключительно личной заинтересованностью в распространении необъективной, неправдивой информации о деятельности общественного контролирующего органа с целью его дискредитации».

При этом В.ЛАБА предположил, что представление еженедельником предвзятой информации о деятельности ТПУ может быть связано с тем, что супруга министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО Юлия МОСТОВАЯ занимает должность заместителя главного редактора этого издания. В.ЛАБА считает, что «таким образом супруга защищает своего мужа».

Также он выразил мнение, что критика в адрес ТПУ направлена на создание условий для ликвидации этого органа. Не «исключаю, что целью (критических публикаций о деятельности ТПУ – УНИАН) является ликвидация общественного органа, который осуществляет контроль за проведением тендеров», - подчеркнул В.ЛАБА.

Комментируя обвинение в злоупотреблениях в адрес ТПУ, В.ЛАБА спросил: «Мне интересно, какие средства может «отмывать» Тендерная палата, которая является общественной организацией, неприбыльной организацией?». Он подчеркнул, что Тендерная палата Украины не имеет связей с коммерческими структурами, добавив, что подобные обвинения приводятся без ссылок на конкретные факты или документы.

В то же время В.ЛАБА не исключил, что Тендерная палата «еще раз исследует ситуацию в Министерстве обороны», чтобы выяснить, изменилась ли там ситуация после выявленных нарушений.

Также В.ЛАБА заверил, что Тендерная палата «и в дальнейшем будет разоблачать злоупотребления, будет озвучивать фамилии руководителей тех министерств и ведомств, организаций, которые нарушают нормы закона», несмотря на все «необоснованные критические заявления СМИ» в свой адрес.

Как сообщал УНИАН, 18 июля на пресс-конференции в УНИАН В.ЛАБА заявил о нарушениях, которые были допущены Министерством обороны Украины и его подразделениями при осуществлении процедур государственных закупок товаров и услуг в течение 2006 года и первого полугодия 2007 года на общую сумму свыше 96 млн. грн.

19 июля пресс-служба Минобороны заявила, что распространенная Тендерной палатой информация о нарушении министерством процедуры государственных закупок является «искаженной и тенденциозной».

Еще раньше, 16 июля, пресс-служба Тендерной палаты Украины сообщила, что ТПУ подает в суд на газету “Зеркало недели”. Поводом для обращения стало «очередное распространение сознательно неправдивой информации» в отношении учредителей ТПУ в одном из номеров издания.