Врачи стоматклиники на Пимоненко считают, что в основе их противостояния с Киевской мэрией лежит земельный вопрос

Врачи коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника» считают, что в основе их противостояния с Киевской мэрией лежит земельный вопрос.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители клиники.

«Наша поликлиника стоит на лакомом кусочке для киевских толстосумов из мэрии», - в частности заявила врач поликлиники Ольга ХОРОШУН.

Врачи также не согласны с решением киевских властей о смене руководителя городской стоматклиники. Так, заместитель директора поликлиники по медицинским вопросам Елена ЯКОВЛЕВА, которая работает в этом учреждении уже 36 лет, отметила, что увольнение Анатолия КРУТЯ с должности директора коллектив считает неправомерным: «У нас есть все юридические документы по поводу того, что это несправедливое увольнение», - подчеркнула она на пресс-конференции.

Кроме того, Е.ЯКОВЛЕВА озвучила данные, свидетельствующие об успешной работе их предприятия – самой большой стоматологической поликлиники в Украине, где работают 293 сотрудника, а из 99 врачей более 50% - имеют высшую и первую категории.

Е.ЯКОВЛЕВА подчеркнула, что клиника оснащена лучшим немецким оборудованием, работает с самыми современными материалами и инвентарем.

Замдиректора опровергла «инсинуации», что поликлиника «незаконно тратит бюджетные деньги», заявив, что учреждение находится на полном хозрасчете. Так, по ее словам, за один день поликлиника обслуживает от 500 до 600 пациентов.

Комментируя обвинения столичных властей о незначительных доходах клиники, Е.ЯКОВЛЕВА сообщила, что клиника активно обновляется и развивается. Так, в 2005 г. на новое оборудование было потрачено 170 тыс. грн., в 2006 г. – 625,5 тыс. грн., а за шесть месяцев 2007 г. - 531 тыс. грн. При этом в бюджет Киева было направлено налогов в 2005 г. 1 млн. 649 тыс. грн., в 2006 г. – 2 млн. 542 тыс. и за 6 месяцев этого года – 1 млн. 667 тыс. грн.

По данным Е.ЯКОВЛЕВОЙ, доход клиники в 2005 г. составлял 4,5 млн. грн., в 2006 г. – 6 млн. 800 тыс. грн. и в первом полугодии этого года - 3 млн. 900 тыс. грн. «Когда у нас спрашивают, куда мы деваем деньги, я хочу сказать, что мы их вкладываем в развитие клиники», - подчеркнула Е.ЯКОВЛЕВА.

В свою очередь, рассказывая об инциденте 1 сентября, в котором участвовали и представители правоохранительных органов, врач Ирина ГЕРАСИНКО, которая была задержана, сообщила, что обвинения в «мелком хулиганстве, оскорблении и избиении» представителей РОВД на сегодняшний день с врачей сняты. Она также сообщила, что вчера милиционеры вместе с начальником столичной милиции Алексеем КРИКУНОМ приезжали в клинику и принесли извинения за свои действия, объяснив, что их дезинформировали «со стороны городских властей». В то же время, каждый из задержанных 1 сентября сотрудников поликлиники намерен обратиться в органы прокуратуры.

На пресс-конференции врачи клиники также подтвердили информацию, что А.КРУТЬ продолжает находиться в больнице и намерен отстаивать свои интересы и интересы поликлиники в суде.

Доктора также рассказали, что вчера, 3 сентября, в поликлинике прием пациентов не проводился - был объявлен санитарный день. Сегодня же предприятие работает в обычном режиме, однако в помещениях поликлиники находятся представители правоохранительных органов, что, по словам врачей, оказывает моральное давление как на персонал, так и на пациентов.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в помещении стоматологической поликлиники в Киеве по ул.Пимоненко, 10-А произошел инцидент, по поводу которого на следующий день министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ выразил возмущение действиями киевской власти, и обратился к медикам и общественности Украины. В частности, как сообщили в пресс-службе министра, по указанию руководства Киевской городской государственной администрации 1 сентября 2007 года силовыми методами было захвачено помещение Киевской городской стоматологической поликлиники.

“Впервые за годы независимости Украины, да и вообще за последние 50 лет, киевская власть побила медиков. Во время столкновения одному из врачей травмировали ногу. Представители киевской милиции безосновательно и грубо задержали около 30 медицинских работников, которые прибыли на свои рабочие места. Такие действия киевских управленцев сопоставляются разве что со сталинскими временами», - отмечает Ю.ГАЙДАЕВ.

По его убеждению, какие-либо споры относительно земельных участков и административных зданий медицинских заведений можно решить, не нарушая законодательства. «Однако рейдерские атаки и своеволия чиновников Киевской городской государственной администрации по отношению к медицинским заведениям столицы в последнее время активно внедряются в практику. Оказывается, что для киевской власти основным законом является желание захватить землю и здания», - подчеркнул министр и заверил, что никому не позволит применять физическую силу к медикам.

3 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявила, что во время инцидента в киевской городской стоматологической поликлинике столичная власть превысила полномочия. Как установила Н.КАРПАЧЕВА, инцидент возник в связи с решением КГГА о назначении Юрия БАБАСКИНА и.о. директора стоматологической поликлиники вместо смещенного с должности Анатолия КРУТЯ.

В тот же день министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ сообщил, что 4 сентября специально созданная комиссия начнет проверять факты захвата этого медицинского учреждения. Ю.ГАЙДАЕВ подчеркнул, что правительство осудило действия киевской власти.