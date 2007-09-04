13-15 сентября в Сумской области состоится III Международный инвестиционный форум

13-15 сентября в Сумской области на базе SPA-курорта «Буймеровка» (с. Буймеровка, Охтырский район) пройдет III Международный инвестиционный форум «Инвестиции. Партнерство. Развитие».

Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Павел КАЧУР сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, целью форума является формирование позитивного имиджа Сумской области, привлечение иностранных и внутренних инвестиций в региональную экономику.

Как отметил П.КАЧУР, на форуме будут презентованы 73 проекта общей стоимостью около 2 млрд. долл., среди которых как мегапроекты с государственной поддержкой, так и проекты в виде конкретных бизнес-планов, ориентированные на средний и малый бизнес.

На форум приглашены около 250 представителей иностранных и зарубежных компаний.

Среди проектов, которые будут презентованы на форуме, сумской губернатор выделил строительство логистических центров на трассе Киев-Москва, реконструкцию аэропорта «Сумы», который в перспективе планируется сделать пассажирско-транспортным со строительством соответствующей инфраструктуры, строительство сети торговых центров, проект оздоровительного комплекса в Лебедине, проект по освещению Сум, а также создание животноводческих комплексов по производству молока и мяса.

По словам заместителя председателя Сумской ОГА Александра ЦУПРО, на форуме будет представлена стратегическая программа развития Сумской области.

В рамках форума также состоится IV Международная выставка «Слобожанский мост - 2007», где компании смогут представить собственную продукцию, а города и районы области презентуют туристическую привлекательность.

Кроме того, в рамках культурной программы на территории историко-архитектурного памятника «Круглый двор» (г.Тростянец) состоится концерт симфонической музыки, а также будет проведен туристический тур по Сумской области.

Организаторами мероприятия выступят Сумская облгосадминистрация и Сумская торгово-промышленная палата при поддержке Инвестиционного фонда «Horizon Capital», Украинского центра содействия иностранному инвестированию «InvestUkraine», Международного коммерческого банка, КБ «ПриватБанк».

Информационными партнерами форума станут информационное агентство УНИАН, информационно-аналитический центр «Госвнешинформ», международный деловой журнал «Image.ua».