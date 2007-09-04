Кандидат в депутаты от БЮТ Яценко подал в суд на Богословскую за клевету

Кандидат в народные депутаты от БЮТ Антон ЯЦЕНКО сегодня, 4 сентября, подал в суд на кандидата в народные депутаты от Партии регионов Инну БОГОСЛОВСКУЮ за клевету.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ЯЦЕНКО, И БОГОСЛОВСКАЯ в пятницу, 31 августа, в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале «Интер» обнародовала ложную информацию о том, что он якобы является учредителем 119 коммерческих предприятий, "которые зарабатывают деньги вокруг Тендерной палаты".

"Цель простая - нанести вред имиджу нашей политсилы. Но зачастую эти вот вещи оборачиваются рикошетом против самих организаторов таких провокаций", - заявил А.ЯЦЕНКО.

Он продемонстрировал справку Государственного комитета статистики о том, что «ЯЦЕНКО Антон Владимирович не значится основателем ООО "Европейское консалтинговое агентство" и других субъектов предпринимательской деятельности» и отметил, что заявление И.БОГОСЛОВСКОЙ "показывает уровень оппонентов".

В этот момент в конференц-зал агентства УНИАН вошла И.БОГОСЛОВСКАЯ со схемами, которые демонстрировала в эфире программы "Свобода".

Воспользовавшисб приходом И.БОГОСЛОВСКОЙ, А.ЯЦЕНКО передал ей копии справок Госкомстата и судебного иска.

А.ЯЦЕНКО подчеркнул, что возглавляет только одну общественную организацию - "Антикоррупционер". "Я вам как замминистру юстиции скажу: нет понятия «учредитель общественной организации», - заявил А.ЯЦЕНКО.

Он также продемонстрировал журналистам и И.БОГОСЛОВСКОЙ справку о том, что и его отец – Владимир Порфирьевич ЯЦЕНКО не значится основателем "Европейского консалтингового агентства".

Затем А.ЯЦЕНКО и И.БОГОСЛОВСКАЯ на повышенных тонах, перебивая друг друга, однако в корректной форме, несколько минут дискутировали. После чего А.ЯЦЕНКО заявил, что готов сдать мандат депутата новоизбранного состава Верховной Рады (следующего, шестого созыва) в случае, если проиграет в суде. Это же он предложил сделать и И.БОГОСЛОВСКОЙ в случае, если суд не признает ее правоту.

И.БОГОСЛОВСКАЯ категорически отказалась, заявив, что А.ЯЦЕНКО - мошенник, а она - честный человек