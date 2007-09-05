Корпорация Carrier завершила установку вентиляционного оборудования в онкологическом и кардиологическом центре Max-Well

Что объединяет Александрийскую библиотеку в Каире, Сикстинскую капеллу в Ватикане, Музей современного искусства в Лондоне и производственные мощности компании Max-Well? Их вентиляционное оборудование.

В августе 2007 года в производственных помещениях компании Max-Well завершилась установка вентиляционного оборудования корпорации Carrier и монтаж комнат с максимально низкой концентрацией микроорганизмов – «чистых» комнат. Это поможет создать и поддерживать совершенный микроклимат всего производства, такой же, как во многих самых известных зданиях мира.

Особенность создания чистых комнат заключается в использовании для стен и потолка помещений специальных панелей из нескольких слоев тонкой оцинкованной стали (0,8-1мм) и наполнением их минеральной негорючей ватой. Фильтры тонкой очистки воздуха и вся конструкция воздухораспределения таких комнат предусматривает полный контроль над герметичностью помещения и позволит измерять перепады давления во всех фильтрах очистки.

Как считают специалисты корпорации Carrier, вентиляционное оборудование, установленное на фармацевтическом производстве “Max-Well” особенно тем, что позволит строго следить за гигиеной помещений. Специальные материалы из стали и резервные двигатели для бесперебойной работы вентиляционной системы такого качества имеют несколько уровней фильтрации с высокой производительностью, что позволит не нарушать технологические процессы при производстве.

Основными особенностями установленной вентиляционной системы является оригинальное строение ее каркаса и панелей корпуса, герметичность и удобство в обслуживании. Эти особенности придают прочность и стойкость к внешним воздействиям, а изоляция корпуса, вероятно, самая высокая в фармацевтической отрасли.

Оборудование такого класса уже широко используется для фармацевтического производства Европы и России. В украинском фармацевтическом производстве это первый случай внедрения оборудования такого качества.

Справка:

Корпорация Carrier основана в 1902 году и является мировым лидером в области производства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Carrier поставляет свою продукцию в 145 стран мира. Carrier - одна из первых компаний, разработавших озонобезопасное бытовое и промышленное оборудование для кондиционирования воздуха.

Научно-производственный онкологический и кардиологический центр Max-Well — первый в Украине и крупнейший в постсоветском пространстве комплекс, объединяющий клинику для диагностики и лечения различных заболеваний и фармацевтическое производство.

Главный офис компании – MaxWell Biocorporation Llc – и ее подразделения AFG Biosolutions Inc и MaxWell USA находятся в США (Вашингтон и Гейтерсберг).