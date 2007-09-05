Жена погибшего водолаза обвиняет МЧС в несоблюдении техники безопасности при проведении учений

Жена погибшего водолаза-спасателя МЧС Украины Надежда ЗАГИНАЙЛО обвиняет руководство Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в несоблюдении техники безопасности при проведении учений и несоблюдении социальных гарантий и социального обеспечения семьи погибшего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ЗАГИНАЙЛО, ее муж Андрей Загинайло погиб 6 июня текущего года на комплексных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на озере Песочное Старовижевского района Волынской области. Она отметила, что соответствующие учения проводились в соответствии с приказом МЧС. При этом, отметила Н.ЗАГИНАЙЛО, в приказе о командировке речного координационного аварийно-спасательного центра в г. Киеве, в состав которого входил ее муж, четко было предусмотрено его участие в показе водолазного снаряжения, а не в проведении водолазных работ и учений.

“Данным приказом вообще не предусмотрено участие работников в водолазных работах, поскольку не определены руководитель водолазных работ, состав водолазной группы, ответственный за обеспечение водолазных спусков”, - сказала она. Кроме того, по словам Н.ЗАГИНАЙЛО, водолазы-спасатели данного центра не проходили ежегодный медицинский осмотр и не получили допуск к проведению водолазных работ, а следовательно, не имели права проводить водолазные работы.

Жена погибшего водолаза отметила, что из объяснений, которые она получила, водолазный спуск был проведен по устному приказу руководителя учений.

Н.ЗАГИНАЙЛО также отметила, что согласно Закону “Об аварийно-спасательной службе”, за семьями погибших спасателей сохраняется право на получение жилья, в том числе на условиях, предусмотренных заключенными со спасателями контрактами. При этом, по ее словам, вопрос об обеспечении жильем должен решаться на протяжении 6 месяцев со дня гибели спасателя. Н.ЗАГИНАЙЛО отметила, что ее семья находится на квартирном учете с 1988 года. Она сообщила, что обратилась с письмом в МЧС с просьбой решить жилищную проблему, однако в министерстве ей объяснили, что не могут обеспечить жильем, а могут обратиться с ходатайством в соответствующую райгосадминистрацию Киева. Н.ЗАГИНАЙЛО также отметила, что Голосеевская РГА в г. Киеве отказала в удовлетворении ходатайства МЧС.

Кроме того, по ее словам, в соответствии с Законом Украины “Об аварийно-спасательной службе”, спасатели имеют право на личное страхование, которое осуществляется на сумму десятилетнего денежного содержания по последней должности, которую занимает спасатель, но не менее одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Н.ЗАГИНАЙЛО подчеркнула, что этих средств она не получала, как и не получила от МЧС денежной помощи на захоронение своего мужа в размере четырех должностных окладов.

В свою очередь адвокат жены погибшего водолаза Оксана ПОДЛЯЩУК не исключила, что ее подзащитная будет обращаться в суд для решения вышеуказанных вопросов. По ее словам, это связано с тем, что органы власти не реагируют на обращения Н.ЗИГИНАЙЛО. О.ПОДЛЯЩУК отметила, что письма о данной ситуации были направлены министру по чрезвычайным ситуациям Нестору ШУФРИЧУ, Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ, премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, однако проблема по сути до сих пор не решена.