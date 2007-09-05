“Пора” под председательством Годунка обжалует снятие партии с выборов как самостоятельного субъекта

Гражданская партия “Пора” намерена обжаловать решение суда о снятии с регистрации партии как отдельного субъекта избирательной кампании.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил лидер партии “Пора” Ярослав ГОДУНОК.

По его словам апелляционную жалобу партия уже подала в Высший административный суд. “Мы будем бороться за восстановление Гражданской партии ”Пора”, - заявил он.

Как подчеркнул Я.ГОДУНОК, решение Центризбиркома по требованию суда “подтвердило существование договоренностей между окружением Президента – “Нашей Украиною–народной самообороной” и представителями «Партии регионов”, поскольку они совместно голосовали за то, чтобы отменить свое же предыдущее решение о регистрации кандидатов от “Поры”.

Кроме того, Я.ГОДУНОК сообщил, что “Пора” намерена обратиться к международному сообществу, в ОБСЕ, Совет Европы и дипломатические представительства в Украине с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг партии. Он не исключил, что “такой подвешенный статус партии “Пора” после выборов намерены использовать как представители НУ-НС, так и представители Партии регионов, если не будет создана широкая коалиция”.

В свою очередь, адвокат Гражданской партии „Пора” Виктор КОЛБАНЦЕВ отметил, что окружной суд столицы с нарушением рассматривал все иски, поскольку на судебные заседания не был приглашен Я.ГОДУНОК или другие представители партии. Кроме того, по его словам, когда Я.ГОДУНОК прибыл в суд, пытаясь принять участие в заседании, “судья с представителями милиции вытолкали его из зала”. По мнению В.КОЛБАНЦЕВА, суд преднамеренно не привлек представителей “Поры”, которую возглавляет Я.ГОДУНОК, несмотря на его несколько ходатайств.

Как сообщал УНИАН, 28 августа ЦИК исключил кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

4 сентября Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 28 августа «О регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Гражданской партии «Пора» на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года». В этот же день Центральная избирательная комиссия во исполнение соответствующего решения суда решила оставить Гражданскую партию «Пора» в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.