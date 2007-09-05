Сацюк обжалует в ВСУ решение Апелляционного суда Киева, который подтвердил отказ в удовлетворении его иска к Президенту

Бывший заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК на следующей неделе намерен обжаловать в Верховном Суде Украины постановление Апелляционного суда г. Киева, который оставил без изменений решение суда первой инстанции в отношении отказа в удовлетворении иска к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о защите чести, достоинства, деловой репутации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН журналистам сообщил адвокат В.САЮЦКА Владимир ПЕТРУНЕНКО.

По словам адвоката, он надеется, что на следующей неделе получит текст постановления Шевченковского районного суда, после чего подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда в ВСУ.

Отвечая на вопрос журналистов, В.ПЕТРУНЕНКО в очередной раз подчеркнул, что орган следствия (ГПУ – УНИАН) «к В.САЦЮКУ не имеет никаких правовых претензий по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО». При этом адвокат напомнил, что его клиента уже допрашивали в 2004-2005 годах как свидетеля по делу.

Кроме того, В.ПЕТРУНЕНКО, комментируя решение судейских органов, озвучил мнение В.САЦЮКА, который убежден в том, что оба суда отказали в удовлетворении его иска из-за того, что на них оказывается влияние со стороны «власти и политикума». При этом адвокат выразил надежду, что ВСУ «является независимым, и будет непрекословным в соблюдении закона и удовлетворит кассационную жалобу В.САЦЮКА и отменит указанные судебные решения».

Вместе с тем, отвечая на один из вопросов, касавшихся места нахождения В.САЦЮКА, адвокат отметил: «Я не могу точно об этом сказать, по состоянию здоровья он точно находится не в Киеве”.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря в 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

В свою очередь, В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

В июне Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил вышеупомянутый иск В.САЦЮКА.

31 августа Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА на решение Шевченковского райсуда столицы по делу об отравлении Президента Украины В.ЮЩЕНКО.