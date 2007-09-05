Тендерная палата указывает на неэффективное использование средств при госзакупках Черкасским горисполкомом

Тендерная палата Украины указывает на неэффективное использование государственных средств при осуществлении государственных закупок тендерным комитетом Черкасского городского исполнительного комитета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

Он сообщил, что Палата исследовала 42 процедуры закупок, проведенных Черкасским горисполкомом в 2007 г. на общую сумму свыше 40 млн. грн., и установила нарушения требований действующего законодательства на сумму 13 млн. грн.

«Тендерная палата проанализировала закупки за период руководства Черкасским горсоветом господином ОДАРИЧЕМ (городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ - УНИАН). Однако, как свидетельствуют имеющиеся в Тендерной палате материалы и результаты исследований, смена руководства не улучшила ситуацию в системе госзакупок, а в отдельных случаях можно вести речь о том, что она ухудшилась», - сказал В.ЛАБА.

Он отметил, что наиболее распространенным и грубым нарушением тендерного законодательства при проведении закупок Черкасским горисполкомом был допуск к участию в тендерах аффиллированных компаний (связанных лиц).

Так, сообщил В.ЛАБА, при проведении процедуры закупок услуг по кошению газонов к участию в тендере были допущены связанные лица - ЧП «Гусаченко», ООО «Защита растений», основателем которого является предприниматель ГУСАЧЕНКО.

Кроме того, по словам главы Тендерной палаты, еще одним распространенным нарушением Черкасского горисполкома при проведении госзакупок было произвольное формирование обязательных требований к участникам тендеров. Так, при проведении тендера на строительство жилья ожидаемой стоимостью 8 млн. грн. в техническом задании тендерной документации не предусматривалось ни одно из условий строительства жилого дома.

«Такое положение дел в сфере закупок города Черкассы дает возможность незаконно безосновательно выводить «в тень», как минимум, от 3 до 20% государственных средств», - резюмировал В.ЛАБА.