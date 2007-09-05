Лидер партии “Новая сила” инициирует созыв Конституционного собрания для принятия новой Конституции Украины

Председатель партии “Новая сила” Юрий ЗБИТНЕВ инициирует созыв Конституционного собрания, на котором будет принята новая Конституция Украины с последующим вынесением ее на всенародный референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗБИТНЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что 30 августа в Киеве был создан оргкомитет по созыву суверенного Конституционного собрания по народной инициативе. В оргкомитет вошел ряд общественных организаций и политических партий, которые не принимают участия во внеочередных парламентских выборах. Участники оргкомитета предлагают лидерам общественных организаций, политических партий, известным общественным деятелям принять участие в учредительной конференции по созыву Конституционного собрания в сентябре-октябре 2007 года на принципах Нового общественного договора, который предусматривает цель государства – сохранение и рост ее коренного населения, персональную ответственность высших должностных лиц и контроль за деятельностью власти.

“Инициатива по созыву Конституционного собрания нашла отражение во многих коллективах и общественных организациях Украины, в частности в Общественной ассамблее Украины, куда входит свыше 350 общественных организаций”, - сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

По его словам, уже подписан меморандум с Общественным советом Украины, который представляет Валентин ХАЛЕЦКИЙ, также поддерживающим созыв Конституционного собрания Украины.

Ю.ЗБИТНЕВ отметил, что установившейся процедуры Конституционного собрания в мире нет. Он напомнил, что ст. 5 и 69 Конституции Украины предусматривают, что гражданам никто не мешает собраться и провозгласить учредительное собрание. “Безусловно, нужен определенный консенсус в обществе. Этот консенсус уже имеет определенные четкие очертания”, считает он.

По убеждению Ю.ЗБИТНЕВА, Конституционное собрание должно формироваться по двойному принципу - представительский принцип или делегирование и выборы. Он отметил, что Конституционное собрание будет легитимным только в случае, если есть выборы непосредственно народом”.

Относительно представительства, то, по мнению Ю.ЗБИТНЕВА, должны быть делегированы представители общественных организаций, всех политических партий, национальных меньшинств, мэры городов, “моральные авторитеты”. Ю.ЗБИТНЕВ считает, что одним из механизмов является проведение конференции, которая должна избрать комиссии по направлениям – относительно формы государственного правления, политического режима, политико-территориального уклада, местного самоуправления. По его словам, комиссии нарабатывают рекомендации, которые потом обсуждаются.

“Конституционное собрание - это не одномоментный акт, это может быть растянуто во времени и на полгода, и на год”, - сказал он, отметив, что легитимность этого собрания может быть приобретена только путем непосредственных выборов и уже на окончательном этапе, когда будет согласован текст Конституции, будет целесообразно собрать действительно Общенародное вече и продумать механизм голосования.

В свою очередь В.ХАЛЕЦКИЙ представил свой проект модели двухпалатного парламента Украины. По его словам, именно эту модель поддерживает Общественный совет Украины на протяжении своего десятилетнего существования.

В.ХАЛЕЦКИЙ сообщил, что классическая модель двухпалатности предусматривает существование верхней палаты от территориального или регионального представительства и нижней палаты от политического или индивидуального депутатского представительства.

По словам В.ХАЛЕЦКОГО, нижняя палата - Общественный совет Украины - создается по принципу представительства существующих в обществе интересов, профессий и территорий. Его основной функцией является тактическое направление законодательных актов на реализацию общественно значимых интересов граждан, а также как механизм противовеса политическому волюнтаризму отдельных политических сил, представленных в Верхней палате парламента. По убеждению В.ХАЛЕЦКОГО, правовое оформление такой модели двухпалатности, при котором нижняя палата парламента согласовывает и одобряет законодательные акты до рассмотрения, а верхняя палата их рассматривает и принимает, придает эффективную действенность процессу создания государства, поскольку наличие нижней палаты не позволяет навредить общественному интересу при принятии новых правил и установлений, а также верхняя палата направляет их на достижение стратегических целей без ухудшения существующего состояния общества.