Гриценко убежден, что Президент остановит решение правительства о восстановлении Одесского Института сухопутных войск

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановит сегодняшнее решение правительства о восстановлении Одесского Института сухопутных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Перебазирования этого не будет - я уверен в том, что Президент использует свое право и заблокирует это решение правительства, поскольку такое грубое вмешательство в его компетенцию без учета предварительной подготовительной работы, исходя из меркантильного интереса, не может быть и не будет реализовано”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что это решение абсолютно незаконное и нелогичное.

Министр напомнил, что Львовский военный Институт был определен базовым учебным заведением Сухопутных войск решениями этого правительства и предыдущих правительств, СНБО и утверждено указом Президента.

Он сообщил, что вчера, 4 сентября, за подписью заместителя министра Кабинета Министров Андрея КРАВЦА в Минобороны поступил документ с предложением рассмотреть срочно “в течение трех часов” предложение о восстановлении Одесского института Сухопутных войск на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Он отметил, что это решение было принято на правительственном комитете вопреки позиции Минобороны, регламенту работы правительства и не согласовано ни с одним из министерств.

“По закону, министр и исключительно министр формирует и реализует политику в своей сфере ответственности и никто - никакой чиновник из секретариата Кабмина не может вместо министра вносить проекты решений правительства, поскольку не имеет на это права”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, в этом решении содержится неправдивая информация, что это решение не противоречит действующему законодательству, поскольку оно противоречит указу Президента.

Министр также заявил, что в решении отмечается, что для его выполнения не нужно ни копейки из бюджета, но все понимают, что передислокация такого военного организма требует миллионы гривен.

Он сообщил, что сегодня это решение обсуждалось больше часа на заседании правительства и, несмотря на все аргументы оборонного ведомства, было принято.

По словам А.ГРИЦЕНКО, это решение было “продавлено” из-за желания присвоить землю Одесского института. Так, правительственная комиссия во главе с Д.ТАБАЧНИКОМ решила подготовить проект решения правительства, согласно которому без определения сроков Минобороны передавалось около 600 квартир для выселения семей военнослужащих из общежитий на территории института.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что отказался от такого предложения, поскольку в адрес Минобороны поступили предложения от потенциальных инвесторов на территории военного городка № 16 построить 1,5-1,6 тыс. квартир, на территории городка №17 - 5 тыс. квартир, а на территории городка №217 - 7 тыс. квартир.

“Я не мог согласиться на 600 квартир, поскольку только в Одесском гарнизоне около 4 тыс. бесквартирных офицеров”, - отметил он.

“Когда не вышло забрать эту землю, решили – ни вам, ни нам и ударили по Президенту, приняв решение о передислокации института из Львова в Одессу”, - сказал он.