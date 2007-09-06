В парламент Украины имеют реальные шансы пройти 6 партий и блоков - опрос

В парламент Украины на досрочных выборах 30 сентября имеют реальные шансы пройти 6 партий и блоков - Партия регионов (31,1%), БЮТ (22%), “Наша Украина-Народная самооборона” (12%), СПУ (5,1%), Блок Литвина (4,3%), КПУ (3,6%). Такие данные опроса, проведенного Институтом политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко, обнародовал на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель совета директоров этого института Владимир БОНДАРЕНКО.

По его словам, также имеют шансы пройти в парламент Христианский блок (2,5%), ПСПУ (2,2%) и Партия ВО “Свобода”(2,2%). При этом В.БОНДАРЕНКО заметил, что не определились с этим вопросом 2,9% респондентов, а не пойдут на выборы - 5,5%.

В.БОНДАРЕНКО объясняет рост рейтинга СПУ, в первую очередь, изменением тактики - отказом от тезисов о том, что досрочных выборов не будет, и переходом к активной агитации “от двери к двери”. Он считает, что увеличению рейтинга СПУ и Партии регионов способствовало проведение пленарного заседания 4 сентября, на котором депутаты отказались от неприкосновенности и льгот. По словам В.БОНДАРЕНКО, рост рейтинга Блока Литвина связан с достаточно большим количеством встреч лидеров блока с избирателями в регионах, а также интересной избирательной программой, которая предусматривает установление почасовой оплаты труда на уровне 25 гривен в час.

Председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко считает, что в случае победы на выборах антикризисной коалиции премьером опять будет Виктор ЯНУКОВИЧ, а председателем Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ. По его словам, в случае победы демократической коалиции премьер-министром будет Юлия ТИМОШЕНКО, а председателем Верховной Рады Украины - Юрий ЕХАНУРОВ.

В то же время, В.БОНДАРЕНКО не исключает возможности реализации сценария, когда кандидаты в народные депутаты той политической силы, которая проиграет на выборах, откажется принимать присягу. И в случае, когда будет 150 таких кандидатов, парламент будет недееспособным. Он отметил, что такой сценарий достаточно нежелателен, поскольку уже сегодня не поддерживают проведения досрочных выборов 38,6% опрошенных граждан.

Опрос проводился с 29 августа по 4 сентября, были опрошены 2014 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.