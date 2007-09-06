Среди ведущих политических сил БЮТ имеет больше всего шансов увеличить свою электоральную поддержку - эксперт

Среди ведущих политических сил Блок Юлии Тимошенко имеет больше всего шансов увеличить свою электоральную поддержку.

Такую уверенность на пресс-конференции в УНИАН выразил президент агентства Bohush Communications, вице-президент Украинской PR-лиги Денис БОГУШ.

Он рассказал, что к такому выводу пришел на основании нового подхода к электоральным исследованиям - метода позиционирования политических сил. По его словам, этот метод является самым секретным в стратегических департаментах штабов политических сил во время выборов.

По словам Д.БОГУША, на выборах-2007 идеологического аспекта вообще нет, как нет и политических сил, которые можно назвать правыми. Основные политические силы используют левые лозунги с большой частицей популизма и надеются на административный ресурс. Также политические силы возлагают надежду на подкуп избирателя разными методами, считает эксперт.

Д.БОГУШ сообщил, что распределение позиционирования политических сил на выборах-2007 проходит по двум весям (в двухмерной схеме): “власть-оппозиция” и “Восток-Запад”. Таким образом, есть две провластные силы - Партия регионов (Восток) и “Наша Украина – Народная самооборона” (Запад) и две оппозиционные - БЮТ (Запад) и Коммунистическая партия Украины (Восток). В такой схеме, по мнению Д.БОГУША, оппозиционная ниша есть – оппозицию на Востоке может поддержать 12-18% избирателей. По его словам, за счет этой оппозиционной ниши БЮТ может увеличить свою электоральную поддержку.

По оценке Д.БОГУША, что основывается на методе позиционирования, на досрочных парламентских выборах за Партию регионов могут проголосовать 29-35% избирателей, за БЮТ - 18-28%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” -10-16%, за КПУ - 4-5%.

Д.БОГУШ отметил, что позиционирование - это комплексный метод, в состав которого входят количественные (социологические опросы) и качественные (экспертные) исследования, и который является “картой” для стратегии политической кампании. На базе позиционирования создается эффективное ключевое сообщение политической силы и актуализируется возможность расширения электоральной базы. Обычно, визуально, это двух- или трехмерная модель с весями и электоральными сегментами политических сил.

Д.БОГУШ привел пример, когда на парламентских выборах в 2002 году позиционирование основных политических игроков разделялось по двум весями: “власть-оппозиция”, “правые-левые”. Соответственно СДПУ(о) - левая провластная сила, блок “За единую Украину” - правая провластная, БЮТ - правая оппозиционная, СПУ - левая оппозиционная, КПУ - левая и “Наша Украина” - правая политическая сила с широким спектром - от власти к оппозиции.

В свою очередь, по словам Д.БОГУША, на президентских выборах-2004 идеологический аспект перевесил личностный. Модель позиционирования состояла из трех сегментов: лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер фракции “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО, председатель КПУ Петр СИМОНЕНКО. Все они могли выйти во второй тур выборов, если бы объединились с лидером Соцпартии Александром МОРОЗОМ, который владел “золотой акцией”. В свою очередь, А.МОРОЗ мог объединиться с кем-либо из них. По словам Д.БОГУША, А.МОРОЗ поддержал В.ЮЩЕНКО, и таким образом ему хватило электоральной базы для победы.

Д.БОГУШ также отметил, что нынешний политический кризис начался с того, что команда В.ЮЩЕНКО не приняла достаточных мер, чтобы А.МОРОЗ остался с “помаранчевыми”.

Справка УНИАН. Агентство Bohush Communications Ltd работает на рынке с 2000 года (в прошлом агентство “Интерактив PR Групп”).