„Фолио” издало книгу “Юрий Луценко. Полевой командир”

В Украине 4-тысячным тиражом издана книга „Юрий Луценко. Полевой командир”, в которой описаны факты из жизни лидера блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили автор книги Андрей КОКОТЮХА и директор издательства „Фолио”, по заказу которого написано произведение, Александр КРАСОВИЦКИЙ.

А.КОКОТЮХА отметил, что это не первая его книга, посвященная жизни политика, ранее издательство “Фолио” издавало известную уже книгу о лидере БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Автор рассказал, что работал над книгой о Ю.ЛУЦЕНКО с января 2006 г., когда он занимал должность министра внутренних дел. Сначала А.КОКОТЮХА планировал написать не биографическое произведение, а политический детектив, в котором Ю.ЛУЦЕНКО должен был быть главным героем. Однако на определенное время он приостановил работу над книгой, а в январе этого года издательство “Фолио” заказало ему биографическую книгу о Ю.ЛУЦЕНКО. ПоЭтому писатель решил продолжить работу над произведением в формате биографии. Во время работы над изданием, по словам А.КОКОТЮХИ, Ю.ЛУЦЕНКО не давал ему советы, как должно быть написано произведение. Во время ознакомления с рукописью Ю.ЛУЦЕНКО сделал только незначительные сокращения.

“Никакого вмешательства в мой авторский текст, в мою авторскую подачу не было”, - отметил А.КОКОТЮХА.

Автор подчеркнул, что эта книга - не политический заказ, а коммерческое издание. “Это не заказ ни какой партии, ни какого блока, ни какого конкретного лица, кроме присутствующего здесь издателя Александра КРАСОВИЦКОГО. Это продукт коммерческого издательства”, - сказал он.

А.КОКОТЮХА сообщил, что уже достаточно долго работает с этим издательством. Совместно были изданы, кроме книги “Юлия Тимошенко” еще серия “Криминальная Украина”, научно-популярная серия по исторической тематике “Почему Украина не Россия” и другие.

Как проинформировал А.КРАСОВИЦКИЙ, за неделю после поступления в продажу было продано 600 экземпляров книги о Ю.ЛУЦЕНКО. Стоимость издания составляет около 20 грн.