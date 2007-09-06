ПЗУ: Популистский и ошибочный подход украинских блоков и партий относительно энергонезависимости

7 сентября 2007 года состоится пресс-конференция «Популистский и ошибочный подход украинских блоков и партий относительно энергонезависимости».

Энергетический вопрос остается одним из самых актуальных в украинской политике. Ведь, экономическое развитие непосредственно зависит от топливно-энергетического комплекса.

Достижение энергетической независимости должно быть стратегической целью для государства. Партии, которые обещают стабильное и справедливое развитие, на самом деле не имеют механизмов для реализации задекларированных целей - об этом свидетельствуют их программы. Эксперты на основе анализа партийных программ озвучат выводы относительно энергетической сферы и прокомментируют соответствующие разногласия.

В пресс-конференции будет принимать участие вице-президент Агентства по возобновляемой энергетике, член Политического Совета ПЗУ Андрей Конеченков и Алексей Пасюк, руководитель украинского представительства международной сети общественных организаций "Bankwatch".

Начало пресс-конференции в 12.00

Адрес: г. Киев, ул. Трьохсвятительська, 11

пресс-центр Партии Зеленых Украины

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