Ветераны Вооруженных Сил Украины выступают за переход к контрактной армии с 1 января 2008 года

Переход к службе в Вооруженным Силам Украины на контрактной основе необходимо начинать с 1 января 2008 года. Такое убеждение на пресс-конференции в агентстве УНИАН выразил генерал-майор Валерий РАЦЮК, который ушел в запас с должности заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

Он считает, что “для решения этого вопроса нужна политическая воля и ответственность” высших должностных лиц государства. По словам В.РАЦЮКА, “реформу должен внедрять Главнокомандующий с привлечением правительства и с законодательными инициативами Верховной Рады Украины”. По его мнению, этот переход должен завершиться “через 2-3 года”.

Генерал-лейтенант Дмитрий УМАНЕЦ, который был переведен в запас с должности заместителя главного инспектора Министерства обороны Украины, отметил, что на сегодняшнюю армию негативно влияет постоянное реформирование. По его словам, с 1991 года армию постоянно реформируют, и каждый новый министр делает это на свой манер.

В.РАЦЮК, в свою очередь, добавил, что на сегодня “промежуточные реформы от министра к министру уничтожили армию, и она в ряде случаев создает опасность для общества, подрывает международный авторитет государства”. По его словам, примером непродуманности решений является, в частности, ситуация, сложившаяся вокруг Одесского института сухопутных войск, который то переносят во Львов, то опять в Одессу.

Генерал-лейтенант запаса Д.УМАНЕЦ отметил, что сегодня в армию “идут юноши из самых бедных семей, да еще и с плохим состоянием здоровья, и выходит, что безопасность государства находится вот в таких непрочных руках”. При этом он заметил, что и образовательный уровень этих юношей невысокий. По его мнению, “решение о сроке службы в один год было недальновидным, поскольку за такой короткий срок невозможно подготовить хорошего оператора зенитно-ракетного комплекса или водителя танка”.

Кроме того, отметил Д.УМАНЕЦ, до сегодняшнего времени не решена проблема неуставных отношений. Он убежден, что необходимы “кардинальные шаги в армии” для выхода из сложившейся ситуации, и одним из них является переход на службу по контракту. По его мнению, на первых порах контрактники должны получать не менее 700-800 долларов и обеспечиваться жильем. Как считает Д.УМАНЕЦ, “в противном случае мы эту проблему не решим”, и если не будет достойного материального обеспечения, то люди не пойдут служить в армию.