Бездействие Международной ассоциации авиатранспорта сделало невозможным продажу в Украине международных авиабилетов через агентскую сеть - Ассоциация авиационных агентств

Не желание Международной ассоциации авиационного транспорта (IATA) активизировать работу по приведению операций с нейтральными бланками авиабилетов через систему BSP привело к наложению Министерством финансов Украины запрета на ввоз в Украину этих бланков, а соответственно и к невозможности продажи международных авиабилетов через агентскую сеть.

Об этом сегодня в ходе круглого стола «Международные авиабилеты, выписанные в Украине вне закона!!! Миф или реальность?», проходившего в УНИАН, заявили представители Ассоциация авиационных агентств Украины.

Отметим, что на сегодняшний день, в Украине посредством BSP - клиринговый дом, созданный и администрируемый IATA в Украине - авиакомпании распространяют нейтральные бланки авиабилетов, а также предоставляют возможность оформления электронного авиабилета. Все взаиморасчеты с авиаперевозчиками также осуществляются через клиринговый дом в национальной валюте Украины.

Выступая в ходе круглого стола, директор авиационного агентства «Загорье» Игорь КОРОЛЕНКО отметил, что «два года назад IATA предложила нам сотрудничать по системе BSP. При этом мы с авиакомпаниями и IATA договорились, что задачей авиационных агентств станет внедрение и оттачивание данной технологии, тогда как их задачей будет легализация этой системы, что так и не было сделано», - подчеркнул И.КОРОЛЕНКО.

Как отметила представитель авиационного агентства Sky Travel HRG Ukraine Валерия ЛУЙК, “представители IATA не совсем соблюли украинское законодательство в отношении рынка авиабилетов и отказываются обсуждать эту проблему с авиаагетствами. В результате бездействия представительства ІАТА в Украине, в обязанность которого входило приведение нейтральных бланков авиабилетов в соответствие с нормативной базой Украины, на сегодняшний день украинские агентства значительно ущемлены в ведении хозяйственной деятельности на территории Украины. Предлагаемые не конструктивные решения сводятся к закупке авиабилетов в собственных офисах авиакомпаний. Такое развитие ситуации может привести к гибели агентской индустрии по продаже авиабилетов в Украине. При этом пострадают авиапассажиры, которым придется обращаться за билетами в офисы авиакомпаний, возможности которых в сфере реализации авиабилетов в Украине крайне ограничены. Представители зарубежных компаний, приглашенные на круглый стол, не пришли, так как просто игнорируют данную проблему”, - сказала В.ЛУЙК.

В свою очередь вице-президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Сергей ФОМЕНКО отметил, что «мы, как авиаперевозчики хотим, чтобы всем участникам процесса, в первую очередь пассажирам было удобно. Однако проблемой и вопросом является правомочность использования системы BSP в Украине».

Представитель компании «АэроСвит» Виталий БЕРЕЗАНСКИЙ подчеркнул, что «АэроСвит» обеспокоен создавшейся ситуацией. «Однако для украинских авиакомпаний она не является критичной. “АэроСвит” располагает 300 тысячами бланков для билетов, чего хватит для нормальной работы агентств, реализующих билеты авиакомпании, на 3-4 месяца», - добавил В.БЕРЕЗАНСКИЙ.

Присутствовавший на круглом столе представитель Госавиаадминистрации сообщил, что на 27-28 сентября запланирована встреча представителей Госавиаадминистрации и IATA, на которой будет решаться вопрос приведения деятельности IATA в Украине в соответствие с законодательством. «За два года, прошедших с момента введения в Украине нейтральных бланков авиабилетов, Госавиаадминистрация неоднократно обращала внимание на несоответствие деятельности IATA украинскому законодательству, однако реакции так и не последовало. Ввоз нейтральных бланков в Украину может осуществляться только по лицензии, предоставляемой Министерством финансов Украины», - отметил он.

В своем пресс-релизе Ассоциация авиационных агентств напоминает, что 70% рынка авиаперевозок Украины (что по прогнозам экспертов на 2007 год в денежном выражении составит 1 миллиард 57 миллионов гривен) занимают агентства по продаже авиабилетов. Таким образом, основная продажа авиаперевозок осуществляется именно в агентствах, действующих по агентским договорам от имени и по поручению авиаперевозчиков.

Необходимым условием для осуществления профессиональной деятельности агентства по продаже авиабилетов является аккредитация в IATA (Международная ассоциация авиационного транспорта), а также предоставление существенных финансовых гарантий (от 100 тыс дол) и раз в два года сертифицирование со стороны Госавиаадминистрации Украины.

Согласно пресс-релизу Ассоциации, до середины 2005 года авиаперевозки на территории Украины оформлялись на персонифицированных бланках, принадлежащих авиакомпаниям.

На сегодняшний день, напоминает Ассоциация, в Украине посредством BSP, авиакомпании распространяют бланки нового образца, а именно нейтральные бланки авиабилетов.

Согласно информации IATA, c 28 августа ввоз в Украину нейтральных бланков временно приостановлен, что, по сути, частично лишает агентства возможности осуществлять свою профессиональную деятельность после окончания запаса таких бланков, т.к. на сегодняшний день далеко не все маршруты (авиарейсы) можно оформить электронным авиабилетом. Сами же авиакомпании - члены IATA продают свои авиаперевозки на собственных бланках в своих офисах по продаже.

Такая ситуация, отмечается в пресс-релизе Ассоциации авиаагентств, может кардинально изменить развитие отрасли продажи пассажирских авиаперевозок в Украине. По данным Ассоциации, темпы роста индустрии пассажирских авиаперевозок в Украине последние несколько лет являются одними из самых высоких в Европе - рынок растет минимум на 30% в год. Без внедрения передовых технологий невозможно сохранить положительную динамику роста отрасли, что может привести к сокращение порядка 20 тысяч высококвалифицированных сотрудников в украинских агентствах и снижению налоговых поступлений в бюджет Украины - около 265 млн. грн. ежегодно. “Создастся ситуация, при которой для покупки международного авиабилета пассажиру придется приезжать в столицу, поскольку авиакомпании имеют очень ограниченное количество офисов в регионах», - отмечается в пресс-релизе Ассоциации авиаагентств.