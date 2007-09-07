Вышел в свет 1000 номер ”Газеты по-киевски”

Издательство «Прессцентр» 23 января 2003 г. выпустило первый номер «Газеты по-киевски». «Газета …» выходила раз в неделю по четвергам. Ее стартовый тираж составлял 15 тыс. экз. К концу 2003 года продаваемый тираж составил уже 60 тыс. экземпляров.

В 2004 году газета стала выходить ежедневно.

В феврале 2006 года начал работать интернет-портал «Газета по-киевски on-line».

Начиная с августа 2006 года каждые 6 месяцев издательство выпускает по 2 новых проекта. Так, во втором полугодии 2006 г. появились еженедельники «Газета по-днепровски» и «Газета по-харьковски». В первом полугодии 2007 г. вышли «Газета нашего района» (г. Киев) и «Газета по-одесски».

Стартовый проект Издательства «Прессцентр» «Газета по-киевски» входит в тройку лидеров среди ежедневных изданий по объему полугодовой аудитории в городе Киеве.

7 сентября 2007 года вышел тысячный номер «Газеты по-киевски».

В ноябре-декабре 2007 г. запланирован выход «Газеты …» еще в двух городах – Донецке и Львове. Таким образом, Издательство «Прессцентр» будет иметь единственную в Украине сеть качественных городских газет.

В сентябре 2007 года будет завершено создание сети бесплатных районных газет в Киеве. «Газета нашего района» будет иметь самый большой тираж и объем собственного информационного наполнения среди всех бесплатных изданий в столице.

Совокупный тираж газет, выпускаемых издательством, к концу сентября составит более 650 тыс. экз.

Более подробно о планах Издательства «Прессцентр» вы сможете узнать на пресс-конференции.

В конференции принимают участие генеральный директор Издательства «Прессцентр», главный редактор «Газеты по-киевски» Сергей Тихий, коммерческий директор Сергей Сай-Боднар, главный редактор «Газеты нашего района» Инна Годзинская и директор по маркетингу и сбыту «Газеты по-киевски» Сергей Чернявский.