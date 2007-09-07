Киевский облсовет намерен рассмотреть вопрос о выражении недоверия председателю КОГА Ульянченко

Киевский областной совет намерен рассмотреть вопрос о выражении недоверия председателю Киевской областной государственной администрации Вере УЛЬЯНЧЕНКО.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель фракции “Наша Украина” Киевского областного совета Вадим ЛИТВИН.

По его словам, сегодня председатель КОГА блокирует заседание сессии, но он уверен, что после выборов этот вопрос будет рассмотрен.

Причиной такого решения, по утверждению В.ЛИТВИНА и еще одного депутата облсовета Владимира ФЕДОСЕЕВА, стали коррупционные действия со стороны Главного управления здравоохранения КОГА, которые, по их мнению, покрываются руководством облгосадминистрации. В подтверждение своих слов В.ФЕДОСЕЕВ продемонстрировал журналистам заключение Главного контрольно-ревизионного управления в Киевской области, где говорится, что по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Главного управления здравоохранения КОГА, установлен ряд нарушений, в том числе, нарушения процедур при закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, а также факты нецелевого использования средств местного бюджета .

Участники пресс-конференции отмечают, что “махинации руководства управления приводят к гибели людей”, поскольку не выделяются бесплатные лекарства, в частности чернобыльцам, больным туберкулезом и т.п.

В.ФЕДОСЕЕВ заявил, что на основании заключения Главного контрольно-ревизионного управления он обращается к Генеральной прокуратуре и Административному суду с требованием расследовать факты, изложенные в отчете, и привлечь к ответственности руководителя Главного управления здравоохранения КОГА.

В то же время, присутствовавшая на пресс-конференции представитель этого управления назвала недостоверной информацию, изложенную на пресс-конференции.