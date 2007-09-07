Выпускники МАУП просят возбудить уголовное дело по факту невыполнения МОН решения суда относительно выдачи им дипломов

Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом обращают внимание Генпрокуратуры на невіполнение Министерством образования и науки Украины решения суда относительно выдачи им дипломов государственного образца.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН, организованной молодежной общественной организацией “Будущая Украина” по поводу противоправного лишения дипломов 4 тыс. 655 выпускников МАУП. В пресс-конференции приняли участие, в частности, один из выпускников этого вуза 2006 г. Максим КУХАР и президент МГО “Будущая Украина” Наталия ЛЫЧ.

“Фактически мы бы хотели с вашей помощью обратиться к Генпрокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело по факту невыполнения решения суда Министерством образования. В случае, если в ближайшее время уголовное дело по факту невыполнения решения суда не будет возбуждено, мы будем вынуждены в судебном порядке требовать от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела по данному факту”, - заявила Н.ЛЫЧ.

М.КУХАР, выпускник МАУП 2005\2006 гг., стал одним из этих 4 тыс. 655 студентов, которые не получили диплом об окончании учебы, подчеркнул, что студенты выполнили свой долг перед вузом и МОП – платили за обучение и получили необходимые знания, а МАУП в свою очередь предоставила эти знания. В то же время, Минобразования, по его словам, заявило студентам после 5 лет их учебы и сдачи государственных экзаменов, кстати, государственной комиссии, состав которой утверждался Министерством образования, что они получили недостаточный уровень знаний. Выпускникам было предложено сдать повторно экзамены в других вузах и в случае демонстрации необходимого уровня знаний, получить дипломы там.

Как рассказал М.КУХАР, после этого студенты митинговали, проводили акции в защиту своих прав, несколько раз встречались с министром образования, но кроме “монологов о политической ситуации” по сути дела от него ничего не услышали. В конечном итоге, при поддержке “Будущей Украины”, по поводу невыдачи дипломов было направлено обращение МАУП в судебные органы.

Как сообщила Н.ЛЫЧ, решением Хозяйственного суда Киева от 8 июня 2007 г. Минобразования обязано выдать дипломы выпускникам МАУП. В то же время, на сегодняшний день в МОП заявляют, что это решение не вступило в силу и оспаривается. Но Н.ЛЫЧ отметила, что согласно законодательству решение вступает в законную силу на протяжении 10 дней, если нет его обжалования. Минобразования же, по ее словам, подало апелляцию через 2 месяца после того, как было вынесено решение Хозяйственного суда. “Следовательно 2 месяца это решение должно было выполняться и уже должно был быть выполнено”, - отметила представитель общественной организации. По информации Н.ЛЫЧ, издан также приказ о принудительном выполнении даного решения Хозяйственного суда Киева, но оно все равно не выполняется.

Она отметила, эти 4 тыс. 655 дипломов Минобразования обязано выдать и что его бездеятельность в невыдачи этих дипломов является противоправной, следовательно, фактически является преступлением против студентов-выпускников.

На пресс-конференции также сообщили, что дипломы не получили выпускники и 2006/2007 учебного года - бакалавры и магистры.

Н.ЛЫЧ обратила внимание на тот факт, что МОП ограничило выдачу дипломов выпускникам в рамках урегулирования рынка образовательных услуг, где сейчас это проводится путем государственного заказа на подготовку специалистов тех или других специальностей, сокращением количества негосударственных высших учебных заведений образования. По ее словам, настораживает также тот факт, что ситуация с МАУП может повториться с любым другим вузом страны и никто не может предусмотреть, какого именно из них это каснется и какое количество студентов может остаться без дипломов о высшем образовании, пройдя необходимый курс обучения. При этом Н.ЛЫЧ сообщила, упоминавшимся раньше решением Хозяйственного суда был установлен факт, что в МАУП, наоборот, фактический выпуск студентов был меньше от установленного лицензированного объема приема студентов. “То есть, министерство говорит о том, что это «перебор», а суд установил, что был недобор на 6 тыс. 335 студентов”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в мае 2005 года был издан приказ Минобразования об аннулировании лицензий пяти отделившимся структурным подразделениям (ОСП) МАУП. Позже, в октябре того же года приказом Минобразования аннулированы лицензии еще 26 ОСП академии.