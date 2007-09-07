Известный хореограф Григорий Чапкис презентовал свою книгу «Танец и любовь: секрет долголетия»

Заслуженный артист Украины, известный хореограф и танцовщик Григорий ЧАПКИС презентовал свою книгу «Танец и любовь: секрет долголетия».

Сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН он рассказал, что это его первая книга, которая выходит 3-тысячным тиражом.

По словам Г.ЧАПКИСА, книга будет стоить 25-30 грн., и возможно даже не удастся окупить расходы на ее печать, но это не комерческий проект, а желание поделиться с людьми своими мыслями.

«Я хочу, чтобы люди взяли из нее для себя что-то полезное и, узнав о моих ошибках в жизни, не повторяли их», - сказал Г.ЧАПКИС.

Он подчеркнул, что главная мысль книги заключается в том, что «танец и любовь, движение и любовь - вот рецепт долголетия».

Как сказал хореограф, как «старый молодой человек» может утверждать, что «все в мире начинается с любви».

Книга расказывает о непростом детстве Г.ЧАПКИСА, его работе, в частности, в ансамбле танца Павла Вирского, и о его женщинах.

На прес-конференции продюсер Школы танца Чапкиса Вероника КУХТИНА сообщила, что книга будет, в частности, распостраняться и в этой школе. Она подчеркнула, что книга несет много позитива, как и сам Г.ЧАПКИС.

По словам Г.ЧАПКИСА, на днях на благотворительном аукционе он предложил свою книгу и она была продана за 6 тыс. грн. Он высказал удовлетворение по поводу того, что эти деньги помогут тем, кто в них сейчас очень нуждается.

Г.ЧАПКИС сообщил, что пока вышли только первые экземпляры книги, а весь тираж будет готов на следующей неделе