В Киеве в октябре состоится 37-й Международный кинофестиваль “Молодость”

В Киеве с 20 по 28 октября будет проходить 37-й Международный кинофестиваль “Молодость”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН артдиректор МКФ “Молодость” Андрей ХАЛПАХЧИ, в этом году конкурсная программа фестиваля, как и раньше, состоит из трех категорий: студенческие фильмы (до 45 мин.), первые профессиональные короткометражные фильмы (игровые, анимационные, документальные до 45 мин.), первые профессиональные полнометражные игровые картины (больше 60 мин.).

По словам А.ХАЛПАХЧИ, торжественное открытие состоится 20 октября в Национальном дворце “Украина” фильмом голландского режиссера Иоса СТЕЛЛИНГА “Душка”. Его съемки проходили в начале лета в Киеве. В ленте также были задействованы украинские актеры и украинская съемочная группа, а главную роль исполнил российский актер Сергей МАКОВЕЦКИЙ. Мировая премьера “Душки” состоится в сентябре, а 8 ноября стартует мировой прокат ленты, в том числе в Украине. Как отметил А.ХАЛПАХЧИ, несмотря на то, что производство ленты было международным, Голландия уже успела выдвинуть ее на получение “Оскара-2008” за лучший иностранный фильм.

Как сказал А.ХАЛПАХЧИ, пока нет окончательного решения относительно фильма, который будет закрывать фестиваль, но организаторы надеются, что удастся договориться о демонстрации новой картины американского режиссера украинского происхождения Вадима ПЕРЕЛЬМАНА “In Bloom”, главную роль в которой сыграла Ума ТУРМАН. Если переговоры завершатся успешно, то В.ПЕРЕЛЬМАН и У.ТУРМАН также станут VIP-гостями фестиваля.

А.ХАЛПАХЧИ напомнил, что почетным президентом фестиваля остается Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а фонд «Украина 3000», как всегда, оказывает мощную поддержку МКФ “Молодость”. Но, по словам А.ХАЛПАХЧИ, в этом году наконец будет создан так называемый опекунский совет фестиваля, который возглавит французский актер Жерар ДЕПАРДЬЕ, который в свою очередь должен привлечь в ряді опекунского совета звезд мирового кинематографа. Сопредседателем совета станет бизнесмен Харес ЮСЕФ.

Сам Ж.ДЕПАРДЬЕ, по словам А.ХАЛПАХЧИ, будет активно участвовать в организации нынешней “Молодости”, он проведет мастер-класс по актерскому мастерству, а также будет пытаться организовать приезд на фестиваль известной французской актрисы Изабель ЮБЕР, ретроспектива фильмов которой будет показана в рамках внеконкурсной программы фестиваля.

Что же касается конкурсной программы, то в этом году на фестивале будут представлені 12 полнометражных дебютов из разных уголков мира. На сегодня еще нет окончательного списка, но известно, что Украину представит картина Евы НЕЙМАН «У реки» (Одесская киностудия, которая уже получила одобрительные отзывы на нескольких международных фестивалях.

В короткометражной программе от Украины будут соревноваться ленты «Приблуда» Валерия ЯМБУРСКОГО и «На грани» Артема СУХАРЕВА. А в программе студенческих лент будет принимать участие фильм «Кто такая Таня?» Вити ГУРОВА.

Как отметил А.ХАЛПАХЧИ, “может так случиться, что в этом году в конкурсной программе не будет российских работ, но российское кино будет очень мощно и широко представлено во внеконкурсной программе, в частности, в рамках фестиваля состоится украинская премьера фильма Александра СОКУРОВА «Александра» .

По его словам, в этом году фестивальным центром станет культурный центр «Кинотеатр Киев», где будут проходить все конкурсные показы, рабочие пресс-конференции и большая часть внеконкурсных программ. Кроме того, внеконкурсные программы будут демонстрироваться в кинотеатрах «Жовтень», «Кинопанорама», «Украина», «Баттерфляй-Ультрамарин», «Линия Кино - Аладдин» и «Комод». А по окончании фестиваля организаторы планируют провести так называемый «Відлуння Молодості» с показами в Харькове, Одессе, Львове, Донецке и Киевской области.

А.ХАЛПАХЧИ также сообщил, что главное жюри фестиваля в этом году будет возглавлять выдающийся иранский режиссер Мохсен МАХМАЛЬБАФ.

Справка УНИАН. МКФ “Молодость” проводится в Киеве с 1961 года. Основателями фестиваля является Министерство культуры и туризма Украины, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины, Киевская городская государственная администрация и Киевская областная государственная администрация при поддержке Национального союза кинематографистов и Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

Фильмы конкурсной программы оценивают главное жюри, жюри международной федерации кинопрессы FIPRESCI, жюри международной федерации киноклубов FICC, жюри экуменических организаций, зрительское жюри.

Призы фестиваля: Гран-при за лучший фильм всей конкурсной программы – статуэтка “Скифский олень” и 10 тыс. долл.; приз за лучший полнометражный игровой фильм – 2,5 тыс. долл.; приз за лучший короткометражный фильм – 2,5 тыс. долл.; приз за лучший студенческий фильм – 2,5 тыс. долл.; приз лучшему молодому актеру/актрисе 1 тыс. евро, приз зрительских симпатий.

Также МКФ “Молодость” награждает почетными призами “За вклад в развитие мирового киноискусства” нескольких мастеров мирового кино. Лауреата приза “За вклад в развитие украинского кино” определяет Фонд “Украина 3000”, председателем наблюдательного совета которого является жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО