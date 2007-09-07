В “Укрречфлоте” заявляют о попытках захвата компании бывшим руководством

Представители Акционерной судоходной компании “Укрречфлот” заявляют о попытках захвата компании бывшим руководством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник договорно-правовой службы АСК “Укрречфлот”, помощник президента компании по правовым вопросам Алексей РЕЗНИКОВ на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Компания страдает от попыток бывшего президента компании Павла ПОДЛЕСНОГО вернуть всеми путями, в частности и незаконными, руководство компанией себе”, - заявил А. РЕЗНИКОВ.

По его словам, позавчера стало известно о “незаконном постановлении Шевченковского суда в городе Киеве от 29 августа, в котором П. ПОДЛЕСНЫЙ пытался возобновить себя на должности президента компании и получить решение относительно запрещения любым государственным органам вмешиваться в его деятельность на должности президента компании”.

Как сообщил А. РЕЗНИКОВ, предыдущий вице-президент АСК “Укрречфлот” Михаил АНТИПЕНКО подал иск к П. ПОДЛЕСНОМУ об устранении последнего от исполнения функций президента компании в то время, когда П. ПОДЛЕСНЫЙ уже был отстранен наблюдательным советом компании. По результатам рассмотрения этого иска в судебном постановлении, текст которого имеет в распоряжении УНИАН, судья Шевченковского районного суда напрямую определил считать П. ПОДЛЕСНОГО президентом компании, предоставив ему доступ к помещениям, печатям, штампам и документам компании.

“После нашего обращения к Шевченковскому суду судья разобрался, что данный иск вообще не подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции, поскольку с 1 января этого года вступили в действие соответствующие изменения в гражданский процессуальный и хозяйственный процессуальный кодекс, по которым корпоративные споры подлежат рассмотрению в хозяйственных судах. Потому дело закрыто, решение упразднено, а истцу разъяснено, что он должен обратиться из-за отсутствия дела в хозяйственные суды”, - заявил А. РЕЗНИКОВ.

По данным ООО “Акционер-Речфлот-регистратор”, который осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента АСК “Укрречфлот”, П. ПОДЛЕСНЫЙ является владельцем 5 простых именных акций, а М. АНТИПЕНКО – 18 акций из почти 8 миллионов акций компании. Номинальная стоимость одной акции – 0,35 грн. “Каких-либо законных рычагов влияния на компанию эти лица не имеют, но своими незаконными действиями они пытаются расшатать ситуацию в компании. На 12 октября назначено общее собрание акционеров, которое подтвердит полномочия нового руководства”, - заявил А. РЕЗНИКОВ.

В связи с этим представители АСК “Укрречфлот” публично обращаются к государственным и правоохранительным органам, в частности к Генеральной прокуратуре Украины, к Службе безопасности Украины, к Министерству внутренних дел с просьбой “не искать сенсации в “Укрречфлоте” в связи со сменой руководства”.

“Компания работает стабильно, корабли компании продолжают выполнять свои рейсы, работники компании приходят на работу и работают, компания не имеет никаких проблем в связи со сменой руководства”, - отметил председатель наблюдательного совета АСК “Укрречфлот” Олег КОЛЯДЕНКО. По его словам, после смены руководства освободились много финансовых ресурсов, которые дадут возможность повысить на 10-15% заработную плату для более чем 8 тысяч работников компании.

Как сообщал УНИАН, 18 августа правление и 20 августа наблюдательный совет «Укрречфлота» назначили исполняющим обязанности президента компании Михаила ЧУБАЯ. М. ЧУБАЙ работает в «Укрречфлоте» с 1974 года. До назначения и.о. президента он занимал должность коммерческого директора компании. Исполняющим обязанности вице-президента компании назначен Николай НАСЕНКОВ. За увольнение П. ПОДЛЕСНОГО и назначение М. ЧУБАЯ проголосовали все присутствующие за заседании члены правления. Участия в заседании правления не принимали члены правления П.ПОДЛЕСНЫЙ и М.АНТИПЕНКО.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» - национальный перевозчик, который осуществляет больше половины всех перевозок водным транспортом Украины между портами 40 стран мира. «Укрречфлот» имеет около 200 судов, 65 из которых используются для морских перевозок, 100 - для перевозок по Дунаю, 35 - по Днепру. Грузовой флот компании состоит из сухогрузов.