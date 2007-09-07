Сегодня вышел тысячный номер «Газеты по-киевски».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор издательства «ПрессЦентр», главный редактор «Газеты по-киевски» Сергей ТИХИЙ.

Он отметил, что первый номер «Газеты по-киевски» вышел в январе 2003 года и ее стартовый тираж составлял 15 тыс. экземпляров, но уже к концу 2003 года составил 60 тыс. экземпляров. С 2004 года газета стала выходить ежедневно.

Говоря об успехах, С.ТИХИЙ сообщил, что в феврале 2006 года заработал интернет-портал «Газеты по-киевски оn-line», который сегодня занимает 12-13-е место в общенациональном рейтинге сайтов печатных изданий.

Кроме этого, по словам С.ТИХОГО, начиная с августа 2006 года каждые полгода издательство выпускает по два новых проекта. В частности, во втором полугодии 2006 года появились еженедельники «Газета по-днепропетровски» и «Газета по-харьковски». В первом полугодии 2007 года вышли в Киеве «Газета нашего района» и «Газета по-одесски».

По его словам, в сентябре 2007 года будет завершено создание бесплатных районных газет в Киеве. На сегодняшний день такая газета издается в 8-ми из 10-ти районов столицы.

«Газета нашего района» будет иметь самый большой тираж и объем собственного наполнения среди всех бесплатных изданий в столице, уверен он.

С.ТИХИЙ подчеркнул, что в октябре-ноябре текущего года запланирован выход «Газеты…» еще в двух городах – Донецке и Львове. Таким образом, сказал он, издательство «ПрессЦентр» будет иметь единственную в Украине сеть качественных городских газет.

«Совокупный тираж газет за неделю, выпускаемых издательством, к концу сентября составит более 650 тыс. экземпляров – это реальная цифра», - подчеркнул он.

Кроме этого, С.ТИХИЙ сообщил, что к концу сентября запланирован старт портала «Газета по-харьковски оn-line».