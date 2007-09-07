ПЗУ: «Теневые схемы использования земли: нарушенные права граждан»

10 сентября 2007 года в пресс-центре Партии Зеленых Украины состоится пресс-конференция «Теневые схемы использования земли: нарушенные права граждан». Намеренное замалчивание информации о возможностях наших граждан относительно использования и распоряжение земли приводит к переделу собственности в пользу чиновников и вообще людей, которые имеют отношение к власти. Партия Зеленых Украины выступает за соблюдение законодательства и цивилизованное регулирование земельных отношений. На пресс-конференции будут озвучены недостатки государственной политики в этом вопросе, необходимые аспекты земельной реформы и возможности городских жителей относительно земельных наделов. Также будет сообщено об акции «Имеешь право на 10 соток!» и конкретных требованиях к руководству Госкомитета по земельным ресурсам.

Участники пресс-конференции глава Харьковской областной организации ПЗУ, член Политического совета Андрей Антонов и народный депутат 3-го созыва, эксперт по муниципальным вопросам Федор Судницин.

Начало пресс-конференции в 12.00

Адрес: г. Киев, ул. Трьохсвятительськая, 11

пресс-центр Партии Зеленых Украины

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