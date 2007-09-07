«Фомальгаут-Полимин» инвестирует 3,5 млн. евро в строительство завода по выпуску сухих строительных смесей в Херсонской области

Компания «Фомальгаут-Полимин» инвестирует 3,5 млн. евро в строительство завода по выпуску сухих строительных смесей в Цюрупинске (Херсонская область).

Об этом сообщил глава Совета директоров группы компаний «Фомальгаут» Сергей ЕРШОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания приобрела земельный участок в Цюрупинске площадью 3 га, где предусматривается строительство трех линий по производству цементно-песчаных смесей и одной линии по производству жидких смесей.

Мощность первой очереди нового завода составит 50 тыс. тонн в год. Производственные мощности линии по производству жидких строительных смесей составят 2-3 тыс. тонн в год.

Компания рассматривает возможность производства на заводе готовых клеев, а также установки комплекса по помолу цемента.

По словам директора департамента по развитию группы компаний «Фомальгаут» Александра ЛИНЧЕНКО, в середине осени 2008 года планируется открыть логистический центр, а в начале следующего года - начать строительство завода. Также компания рассматривает возможность использования порта, который расположен в 200 м от площадки, для оптимизации логистики.

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на лето 2008 года. Срок окупаемости инвестиций рассчитан на 4 года.

На предприятии будет установлено оборудование из Германии, а также житомирского завода «Будмаш», входящего в ГК «Фомальгаут».

С запуском завода компания планирует покрыть юг Украины, увеличить долю на отечественном рынке сухих строительных смесей с 17% до 22% в денежном выражении, а также экспортировать продукцию в Молдову.

По данным директора департамента реализации группы компаний «Фомальгаут» Сергея БУДНИКОВА, 90% продаж сухих строительных смесей компании приходится на украинский рынок, а 10% экспортируется в Молдову, Казахстан, Узбекистан, Польшу, Литву, Латвию и Россию.

Справка УНИАН. В группу компаний «Фомальгаут» (100% украинский капитал) входят компания «Фомальгаут-Полимин» с двумя заводами в Киеве и одним в Красном Лимане Донецкой области (сухие строительные смеси ТМ POLIMIN), производитель извести общестроительного назначения «Фомальгаут-Ковель», завод строительной техники «Будмаш» (Житомир), оптово-розничная торговля стройматериалами «ФОМАЛЬГАУТ-Т» (сеть магазинов «МастерОк»). В группе компаний работают свыше тысячи человек.

Общая мощность двух заводов в Киеве составляет 16 тыс. тонн в год, в Красном Лимане - 50 тыс. тонн в год.

В 2006 г. оборот группы компаний «Фомальгаут» составил 200 млн. грн. Оборот сухих строительных смесей в 2006 г. в денежном эквиваленте вырос на 35%.