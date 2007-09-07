Губернатор Ривненской области Матчук обвиняет Кабмин в отказе выделить средства для преодоления последствий стихийного бедствия

Председатель Ривненской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК обвиняет Кабинет министров в отказе выделить средства для преодоления последствий стихийного бедствия в области.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

В.МАТЧУК рассказал, что по результатам стихийного бедствия, случившегося в начале августа, в области работала экспертная комиссия Министерства по чрезвычайным ситуациям. По результатам ее работы было определено, что сумма ущерба составляет свыше 8,3 млн. грн., а происшествие было признано стихийным бедствием регионального уровня, что требует вмешательства Кабмина. “У нас создалось впечатление, что Кабмин действительно “повернулся лицом к людям”, – отметил губернатор области.

По словам В.МАТЧУКА, трудно передать его удивление, когда 21 августа МЧС принял другое решение и изменил статус бедствия с регионального на местный. Соответственно, после этого было отменено и решение о выделении средств из резервного фонда для преодоления последствий. Губернатор возмущен таким развитием событий, поскольку заверяет, что за время с 10 по 21 августа “никто палец о палец не ударил”, комиссией МЧС не проводились никакие проверки, а решение было изменено без каких-либо обоснований.

В.МАТЧУК заявляет, что за это время руководители министерства и, в частности, министр Нестор ШУФРИЧ ни разу не посетили зону стихийного бедствия в области, не общались с людьми. Он напоминает, что Н.ШУФРИЧ лишь наведывался в соседнюю Волынскую область, “туда, где можно было попиариться, вылететь на вертолете, походить в куртке “Рятівник”, привлечь центральные СМИ”. Губернатор считает, что сами эти визиты Н.ШУФРИЧА стоили не намного дешевле, чем объем необходимой помощи для пострадавших жителей Ривненской области.

В.МАТЧУК отметил, что больше всего поражает “безразличие чиновников к человеческому несчастью”. По словам губернатора, сейчас руководство области намерено обращаться к предприятиям, компаниям, сельскохозяйственным фирмам области с просьбой найти средства для компенсации людям, пострадавшим от стихийного бедствия.