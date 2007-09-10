В «Буймеровке» открыт сезон охоты

Сосновый & SPA-Курорт «Буймеровка» приглашает всех на охоту.

Независимо от того, профессионал Вы в этом деле или ещё только начинающий охотник, мы предлагаем Вам уникальную возможность отдохнуть и поохотиться на пернатых или пушных зверей в окрестностях «Буймеровка Сосновый & SPA-Курорт 1936».

Программа пребывания "Сезон охоты" (3 дня):

І – день «Пробная тропа»

14.00 – заезд, расселение, ознакомительная экскурсия

14.30 – обед

Свободное время: русская баня; пейнтбол; верховая езда; теннисный корт; бильярд; Wellness & SPA; Аюрведа; мини-гольф; горные велосипеды; бадминтон; настольный и большой теннис; шахматы; анимационные мероприятия; вечерние шоу-программы; футбольное, волейбольное поле и другой спортинвентарь.

15.30 – по желанию охотников возможно осуществить выезд с егерями по путевому листу для предварительного ознакомления с маршрутом охоты

20.00 – возвращение на курорт, ужин

Свободное время

ІІ – день «Охота – знай наших!!!»

5.30 – ранний завтрак

6.30 – сбор охотников; выезд на место охоты; выдача охотничьего ружья (при необходимости); проход с егерями по путевому листу охоты; отстрел птицы и дележ трофея (утка, гусь, голубь, бекас и др.).

14.30 – обед (для охотников – сухой паек)

20.00 – возвращение на курорт, праздничный охотничий ужин «Дичь на гриле»

Свободное время

ІІІ – день «Сбор трофеев!»

8.00 – завтрак

8.00-12.00 – свободное время

12.00 – выселение из номера

*** - Для начинающих охотников «Буймеровка Сосновый SPA-Курорт 1936» предлагает возможность принятия гостя в общество охотников-рыболовов и получения охотничьего билета.

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