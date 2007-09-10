Министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ предлагает создать рабочую группу для обсуждения требований шахтеров-регрессников.

Такое предложение М.ПАПИЕВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“ Я готов, чтобы мы собрались в рабочую группу, выслушали, какие требования у шахтеров-регрессников, совместно разработали проект закона Украины и направили его в Верховную Раду. Если это будет уместно – пусть Верховная Рада проголосует, мы будем выполнять тот закон, который будет проголосован и подписан Президентом Украины ”, - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр добавил, что с пониманием относится к требованиям шахтеров, но отметил то, что их требования не предусмотрены законами Украины. “ Мы знаем от какой политической силы едут шахтеры-регрессники. Я тоже обращаюсь к этой категории граждан и скажу: мы есть исполнительная власть. То есть правительство выполняет те законы, которые являются действующими на сегодня ”, - объяснил он.

В то же время М.ПАПИЕВ назвал требования шахтеров их конституционным правом на политические инициативы. “ Но эти требования законами не предусмотрены. Они требуют повышения для них регрессии в 2-2,5 раза, а теперь бюджет Фонда общеобязательного социального страхования составляет 2,8 млрд. грн. Если пойти на эти предложения шахтеров-регрессников, нужно увеличить бюджет этого фонда на 5,6 млрд. грн. Доходами этого фонда являются отчисления из заработной платы работающих граждан. Так что – нужно повышать нагрузку на фонд заработной платы? ”, - поинтересовался министр.

Как сообщал УНИАН, пеший поход по Донецкой области с требованием выплатить страховки и регрессы шахтеры-инвалиды начали 31 августа. В акции принимают участие 14 горняков-инвалидов. Шахтеры планируют прибыть в Киев 11 сентября. Основными требованиями шахтеров является правильный пересчет сумм возмещения убытков, а также сумм ежемесячных страховых выплат с учетом роста минимальной заработной платы.

Кроме того, инвалиды-регрессники требуют привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, которые допускали систематические правонарушения при расчете этих выплат.