Волонтеры международного движения провели в Украине кампанию по пропаганде своего движения

С 27 августа по 10 сентября волонтеры международного движения провели в регинах Украины, пострадавших в результате Чернобыльской аварии, кампанию по пропаганде своего движения.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Волонтерству в Украине быть» представитель Программы развития ООН в нашей стране Елена САС.

По ее информации, инициатором мероприятия выступила Программа Волонтеры ООН. Поддержали инициативу Чернобыльская программа возрождения и развития, Всеукраинская Ассоциация молодежного сотрудничества «Альтернатива-В», Проект Программы развития ООН «Создания безопасной среды для молодежи Украины».

Е.САС сообщила, что на протяжении двух недель 9 волонтеров из 7 стран мира: Польши, Сербии, Франции, Германии, Дании, Турции и Японии, вместе с украинскими добровольцами работали, решая актуальные проблемы общин сел и небольших городов. В целом они провели свои мероприятия в рамках кампании в Круглике Киевской области, Листвине, Кирданово, Коростене в Житомирской области и Любечи в Черниговской.

Сокоординатор Программы Волонтеры ООН Энн МЕРРИЛЛ отметила, что акция, по ее убеждению, была успешной, а кроме того, стала полезной не только для волонтеров из Украины, но и для международных волонтеров, работавших в проекте. Так, представители украинской молодежи получили полезную информацию о формировании активной жизненной позиции, решении проблем местной общины, знания и навыки волонтерства. В то же время, международные добровольцы узнали о наработанном опыте украинской молодежи в развитии волонтерского движения. Интересным для всех также было и именно общение между представителями разных стран мира.

По ее словам, международная команда волонтеров показала образец плодотворной и эффективной работы по решению неотложных вопросов небольших общин. Останавливаясь на 2-3 дня в каждом из населенных пунктов, добровольцы проводили учебу с местной молодежью на темы волонтерства и вместе с молодежью выполняли конкретные задачи, актуальные для местной общины. Учеба проходила в форме игры “Мэр города”. Встречи с местной молодежью и тренинги по волонтерству происходили на базе молодежных центров, которые работают в каждом из отмеченных населенных пунктов, открытых при поддержке Программы развития ООН (в целом в Украине действуют 38 таких молодежных центров). Э.МЕРРИЛЛ выразила уверенность, что полезный практический опыт сплочения общества вокруг решения конкретного вопроса, добровольной помощи, широко распространенный в разных странах мира, теперь безусловно, “приживется” и будет распространяться в Украине.

Она также отметила, что волонтерское движение в Украине “не является недоразвитым, а является на пути развития”. Молодежь нашей страны в больших городах, по ее словам, знакома с концепцией волонтерского движения, это является для них интересным и интересной для нее является также участие в подобных акциях. По убеждению Э.МЕРРИЛЛ, необходимо сейчас продолжать работу относительно развития и пропаганды волотерства в небольших общинах, чтобы развивать их интерес и понимание, что такое волонтерское движение. Следующим большим шагом на пути к развитию волонтерства, по убеждению Э.МЕРРИЛЛ, является донесение к разным, в том числе бизнес структурам, что в Украине есть большое количество молодежи, которое заинтересовано и хочет делать что-то полезное, но не всегда имеет такую возможность.

*** Программа волонтеры ООН – это организация, начало которой положила Генеральная Ассамблея ООН в 1970 г. по требованию стран-членов, с целью содействия глобальному развитию и обеспечению мира. Программа мобилизирует квалифицированных волонтеров и поощряет людей к активному волонтерству в своих странах. С начала существования программы свыше 30 тыс. волонтеров ООН работали в 140 странах мира.