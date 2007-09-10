«Пора» Годунка обжаловала постановление ЦИК об отмене ее регистрации как самостоятельного субъекта выборов

Гражданская партия «Пора» Ярослава ГОДУНКА обжаловала в Окружном административном суде г. Киева постановление Центральной избирательной комиссии об отмене ее регистрации как самостоятельного субъекте выборов.

Об этом сообщил один из представителей партии Андрей ЦИВИЛЬСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

Представители партии утверждают, что решение Центральной избирательной комиссии было незаконным, поскольку решение Окружного административного суда, которое признавало незаконным постановление ЦИК о регистрации «Поры», еще не вступило в законную силу, а другое решение суда касалось действий Министерства юстиции и, по убеждению представителей партии, не имело прямого отношения к их регистрации.

Также представители «Поры» заявили о намерении обжаловать в суде законность проведения ІХ съезда «Поры», на котором принималось решение о вхождении партии в блок "Наша Украина – Народная самооборона". Они отказались говорить, в какой именно суд будет направлен иск.

Представители “Поры” Я.ГОДУНКА считают, что ІХ съезд был нелегитимным, поскольку в большинстве областных организаций не были проведены конференции по избранию делегатов на съезд.

Как сообщал УНИАН, 28 августа ЦИК исключил кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

4 сентября Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 28 августа «О регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Гражданской партии «Пора» на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года». В этот же день Центральная избирательная комиссия во исполнение соответствующего решения суда решила оставить Гражданскую партию «Пора» в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.