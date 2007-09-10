Кировоградские компании инициируют создание Всеукраинской ассоциации частных инвесторов в сфере ЖКХ

Частные компании ООО «Водное хозяйство» и ДП «Кировоградтепло» ООО «Центр научно-технических инноваций Украинской нефтегазовой академии», занимающиеся водо- и теплоснабжением в Кировограде, инициируют создание Всеукраинской ассоциации частных инвесторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор ООО «Центр научно-технических инноваций Украинской нефтегазовой академии» Сергей БУЛЬБАС.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, компании создают ассоциацию для того, чтобы защищать и лоббировать интересы частных инвесторов, а также других предприятий жилищно-коммунальной отрасли в государственных органах.

Учредительное собрание планируется провести через две недели, чтобы в октябре представить направления деятельности и программу новой ассоциации.

С.БУЛЬБАС также отметил, что переговоры о вступлении в ассоциацию были проведены с кировоградскими, житомирскими и полтавскими предприятиями.

По словам директора ООО «Водное хозяйство» Андрея КАРАУША, среди причин, побудивших частных инвесторов к созданию общественной организации, - правовой беспредел со стороны местных властей и игнорирование ими задекларированной государством программы по привлечению частных инвесторов в коммунальную сферу.

В частности, отметил он, частные инвесторы, приходящие в водо- и теплоснабжающие предприятия, сталкиваются с проблемами тарифообразования (тарифы экономически необоснованные и заведомо убыточные), арендных отношений, правового обеспечения деятельности частных инвесторов в сфере ЖКХ, технического переоснащения (власти не хотят участвовать в модернизации на 74% изношенных сетей), а также частых и необоснованных проверок хозяйственной деятельности.

В свою очередь директор ДП «Кировоградтепло» Владимир ПИСНЫЙ отметил, что его предприятие рассчиталось за газ на 78%, что является самым высоким показателем по городу.

По мнению А.КАРАУША, решить проблему с установлением экономически обоснованных тарифов можно было бы за счет создания государственного органа по регулированию тарифов.

Справка УНИАН. ООО «Водное хозяйство (г. Кировоград) арендует целостный имущественный комплекс КП «Кировоградводоканал» с марта 2006 года и предоставляет услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в пределах Кировограда.

ДП «Кировоградтепло» ООО «Центр научно-технических инноваций Украинской нефтегазовой академии» арендует коммунальное предприятие ДКПТС «Кировоградтеплокоммунэнерго» с 2004 года. Основными направлениями деятельности предприятия является производство и реализация тепловой энергии потребителям, проведение капитальных и текущих ремонтных работ теплового оборудования и теплосетей.