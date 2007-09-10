ТПУ начала отзыв всех исков для разблокирования процедур госзакупок

Тендерная палата Украины начала отзыв всех своих судебных исков для разблокирования процедур госзакупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент ТПУ Владимир ЛАБА.

По его словам, иски ТПУ были поданы по фактам нарушения процедур государственных закупок, в связи с чем в соответствии со ст. 173 Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» приостанавливалось их финансирование.

«Решение об отзыве исков было принято 5 сентября по итогам расширенного совещания с представителями рынка государственных закупок и, соответственно, уже со среды (5 сентября - УНИАН) начался процесс отзыва этих исков», - сказал В.ЛАБА, уточнив при этом, что общественная организация намерена отозвать из судебных инстанций около 800 исков.

В.ЛАБА отметил, что решение об отзыве исков было вызвано стремлением снять напряжение, возникшее вокруг блокирования финансирования государственных закупок накануне отопительного периода и проведения осенне-полевых работ, а также существованием ряда спекуляций вокруг ТПУ

«Сняв все иски, на сегодня снят и предмет обвинений, и предмет разговора», - сказал он, отметив при этом, что при принятии данного решения ТПУ также учитывало завершение бюджетного года.

Вместе с тем, как сообщил В.ЛАБА, учитывая то, что в указанных случаях были обнаружены серьезные нарушения, ТПУ передала материалы в правоохранительные органы и Межведомственную комиссию по вопросам госзакупок для принятия соответствующих мер.

Кроме того, ТПУ, в соответствии со статьей 12 Закона Украины, будет инициировать роспуск Межведомственной комиссией тендерных комитетов заказчиков, которые допустили грубые нарушения законодательства при проведении госзакупок.