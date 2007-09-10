11 сентября 2007 года Партия Зеленых Украины будет проводить акцию «Ты имеешь право на 10 соток!». Зеленые выступят с конкретными требованиями к руководству Госкомитета по земельным ресурсам.

По мнению Зеленых, намеренное замалчивание информации со стороны власти о возможностях наших граждан относительно использования земли приводит к переделу собственности в пользу чиновников и людей, которые имеют отношение к власти.

Коррупция в сфере земельных отношений имеет масштабный и системный характер, – поэтому Зеленые начинают широкомасштабную информационную кампанию относительно земельной реформы.

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам (Держкомзем)

ул. Народного ополчения, 3

Начало акции в 12.00

Аккредитация по телефонам:

8 044 279 63 17

8 067 500 90 75