Партия Зеленых Украины будет проводить акцию «Ты имеешь право на 10 соток!»
11 сентября 2007 года Партия Зеленых Украины будет проводить акцию «Ты имеешь право на 10 соток!». Зеленые выступят с конкретными требованиями к руководству Госкомитета по земельным ресурсам.
По мнению Зеленых, намеренное замалчивание информации со стороны власти о возможностях наших граждан относительно использования земли приводит к переделу собственности в пользу чиновников и людей, которые имеют отношение к власти.
Коррупция в сфере земельных отношений имеет масштабный и системный характер, – поэтому Зеленые начинают широкомасштабную информационную кампанию относительно земельной реформы.
Государственный комитет Украины по земельным ресурсам (Держкомзем)
ул. Народного ополчения, 3
Начало акции в 12.00
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8 044 279 63 17
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