БЮТ инициирует внеочередную сессию Киевсовета для введения моратория на продажу земли и выражения недоверия Черновецкому

Блок Юлии Тимошенко в Киевском городском совете инициирует созыв внеочередной сессии Киевсовета для введения моратория на продажу земли, на застройку исторической части Киева и для выражения недоверия столичному мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, для команды БЮТ важно завершить борьбу, которую она ведет уже второй год подряд.

«Киев оккупирован несколькими семьями», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, “в городе действует мощная клановая группировка, которая сегодня мощно стоит на ногах”. В частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что все заместители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО представлены в избирательных списках различных политических сил.

Н.ТОМЕНКО в который раз отметил высокий уровень коррумпированности в Киеве, добавив, что он, по-видимому, является «самым большим со времен Киевской Руси». По словам Н.ТОМЕНКО, это касается разнообразных сфер, в частности, образования, здравоохранения, объектов коммунального хозяйства. В качестве примера Н.ТОМЕНКО привел обсуждение возможности так называемого второго уровня приватизации объектов коммунального хозяйства. По данным БЮТ, отметил Н.ТОМЕНКО, готовится приватизации компании «Киевгорстрой». «Можно представить, как изменится после этого ценовая политика», - сказал он.

Также Н.ТОМЕНКО в который раз отметил крупные масштабы незаконной приватизации земельных участков в Киеве, в частности тех, которые являются частями объектов, имеющих историческую и культурную ценность.

Как сообщил Н.ТОМЕНКО, для того чтобы это все остановить, БЮТ уже собрал подписи депутатов своей фракции в Киевсовете за проведение внеочередной сессии, и надеется, что эту инициативу поддержат также другие политические силы. При этом он отметил, что в соответствии с регламентом достаточным основанием для проведения внеочередной сессии Киевсовета являются подписи не менее трети депутатов: в таком случае председатель Киевгорсовета обязан созвать сессию, а если он этого не делает, то в течение двух недель сессия собирается автоматически. Таким образом, по словам Н.ТОМЕНКО, БЮТ рассчитывает провести такую сессию до 26 сентября.

Н.ТОМЕНКО также сообщил, что на сессии предлагается рассмотреть, в частности, вопрос о введении моратория на продажу земли. Таким образом, по его словам, автоматически будут остановлены намерения продать ценные участки земли в Пирогово, Феофании и других местах. При этом он отметил, что в случае принятия такого решения, все проекты по незаконной выдаче земли будут переданы для расследования в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, по словам Н.ТОМЕНКО, БЮТ предлагает рассмотреть вопрос о моратории на застройку исторической части Киева. Он напомнил, что ранее Президент Украины своим указом уже вводил подобный мораторий, однако сейчас действие этого документа остановлено, поскольку, в соответствии с пояснениями Секретариата Президента, истек его срок.

Н.ТОМЕНКО также убежден, что Киевсовет в ближайшее время должен принять новый генеральный план застройки города и прекратить застройку его исторической части.

Еще одним вопрос повестки дня внеочередной сессии Киевсовета, БЮТ предлагает выражение недоверия мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Также, по его словам, предлагается, досрочно прекратить полномочия секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Н.ТОМЕНКО отметил, что с началом избирательной кампании уже не только БЮТ, но и другие политические силы активно выступают за принятие подобных решений, в частности моратория на продажу земли и других. По словам одного из руководителей БЮТ, сейчас нужно продемонстрировать, что они любят киевлян не только в политической рекламе, но и готовы доказать это реальными решениями.